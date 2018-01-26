90% người Việt đều đang mắc thói quen có hại cho sức khỏe này nhưng không hề hay biết

Nhiều người thường có thói quen dùng tăm để xỉa răng, nhất là sau khi ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng hành động này lại rất có hại cho sức khỏe.
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Thói quen dùng tăm để xỉa răng không hề có lợi như bạn tưởng, thậm chí nó còn gây hại cho sức khỏe. Thường xuyên dùng tăm xỉa răng sau khi ăn có thể gây thưa răng, làm tổn thương nướu và chân răng, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh về răng miệng.
Chính vì vậy mà các bác sĩ luôn khuyên bạn nên sử dụng chỉ nha khoa thay vì tăm. Dưới đây là những tác hại của việc dùng tăm xỉa răng, bạn nên thay đổi thói quen này càng sớm càng tốt nhé!
Thói quen dùng tăm xỉa răng có hại cho sức khỏe như thế nào?
Gây mòn men răng
Sau khi ăn, bạn thường có thói quen dùng tăm để lấy các cặn thức ăn thừa trong từng kẽ răng, hành động này sẽ vô tình khiến men răng bị bào mòn nhanh chóng. Về lâu dài, việc duy trì thói quen này có thể dẫn đến hiện tượng chảy máu chân răng. Chính vì vậy, bạn cần từ bỏ ngay thói quen dùng tăm xỉa răng nếu không muốn men răng bị phá hỏng và gây ảnh hưởng đến toàn bộ hàm răng của bạn.
Tổn thương nướu và chân răng
Thường xuyên dùng những vật có đầu nhọn như tăm để xỉa răng không chỉ gây tổn thương nướu mà còn khiến chân răng xuất hiện cảm giác tê buốt, đau nhức. Nếu cứ duy trì thói quen này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vùng nướu và làm chân răng bị hỏng.
Làm thưa răng
Một trong những nguyên nhân khiến răng bị thưa chính là do thói quen dùng tăm xỉa răng sau khi ăn. Việc tác động tăm thường xuyên ở cùng một vị trí trên răng trong thời gian dài sẽ tạo ra những lỗ hổng lỡn giữa các chân răng. Bên cạnh đó, vì chân răng bị hở nên càng khiến thức ăn dễ dàng mắc lại trên răng hơn.
Để khắc phục tình trạng thức ăn thừa mắc vào chân răng, bạn nên sử dụng chỉ nha khoa sẽ tốt hơn việc dùng tăm để làm sạch răng.
Tăng nguy cơ mắc bệnh răng miệng
Thói quen dùng tăm xỉa răng sẽ khiến răng ngày càng bị tổn thương, làm cho phần nướu và chân răng yếu đi. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng chảy máu chân răng cùng một số bệnh về nướu khác như viêm nướu, sưng nướu...
Ngoài ra, khi bạn mắc các bệnh về nướu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể như gây khó khăn trong việc ăn uống, khiến bạn chán ăn do đau nhức và gây mệt mỏi, khó chịu.
Trên đây là những tác hại do thói quen dùng tăm xỉa răng gây ra. Để bảo vệ sức khỏe răng miệng, bạn nên dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng thay vì sử dụng tăm như thông thường. Lưu ý, bạn nên mua chỉ nha khoa ở các cửa hàng uy tín để không gây hại cho nướu và răng.