Thường xuyên ăn những thực phẩm này sẽ giúp giảm huyết áp nhanh chóng, cả đời không lo tai biến

Thay vì dùng thuốc, bạn có thể bổ sung thêm những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày để giảm huyết áp nhanh chóng, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như tai biến mạch máu não.

Theo các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Academy of Nutrition and Dietetics (Mỹ), chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học có thể giúp ổn định huyết áp hiệu quả cũng như giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Bạn nên dùng cháo bột yến mạch vào buổi sáng để giúp cân bằng huyết áp. Nếu muốn thay đổi khẩu vị, bạn có thể kết hợp với các loại thực phẩm như chuối, caccao, quả óc chó…

Bột yến mạch là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng lớn magie, có khả năng làm giảm đáng kể áp suất tâm thu và tâm trương ở những người bị cao huyết áp. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào và beta-gplucan trong yến mạch còn giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Hạt dẻ cười

Theo các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa kỳ (Mỹ), những dưỡng chất có trong hạt dẻ cười giúp làm giảm huyết áp nhanh chóng.

Hàm lượng các chất dinh dưỡng như magie, kali trong hạt dẻ có tác dụng giúp ổn định huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, hạt dẻ cười còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa polyphenols và carotenoid, giúp ngăn ngừa lão hóa và sự phát triển của các tế bào gây hại trong cơ thể.

Nước ép nho

Nước ép nho chứa hàm lượng lớn pholyphenols – một chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, nho còn chứa nhiều anthocyanins, catechin, epicatechin và quercetin giúp giảm huyết áp nhanh chóng .

Bạn nên thường xuyên uống nước ép nho để ổn định huyết áp - Ảnh: Internet

Đối với những người bị cao huyết áp, bạn nên uống nước ép nho mỗi ngày trước khi đi ngủ, thực hiện trong vòng 8 tuần liên tục có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Củ cải đường

Nếu muốn ổn định huyết áp thì củ cải đường là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nhờ chứa nhiều magie và kali, thực phẩm này giúp chống lại huyết áp cao.

Ngoài ra, củ cải đường còn chứa hàm lượng lớn nitrat giúp hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Theo các nghiên cứu, trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ vào cơ thể nitrat sẽ chuyển đổi thành nitrit và oxit nitric có ảnh hưởng tích cực đến huyết áp.

Cam

Đây là loại trái cây rất giàu kali, hesperidin và flavonoid có tác dụng giảm huyết áp nhanh chóng, đồng thời giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn cam sẽ giúp duy trì huyết áp ổn định và cải thiện chức năng của các mạch máu.

Những dưỡng chất trong cam giúp duy trì huyết áp ổn định - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp giảm huyết áp nhanh chóng bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe tim mạch.