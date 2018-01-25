Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư bàng quang, nhiều người thường bỏ qua

Sống khỏe 25/01/2018 14:40

Ung thư bàng quang nếu không được điều trị kịp thời sẽ di căn sang các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể như gan, phổi… thậm chí dẫn đến tử vong. Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những người hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất trong nhà máy dệt may, sơn, cao su… thường có tỷ lệ mắc ung thư bàng quang cao hơn người bình thường.

Cũng tương tự như các căn bệnh ung thư khác, ung thư bàng quang nếu được phát hiện ở giai đoạn cuối sẽ rất khó điều trị và hồi phục. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm căn bệnh này sẽ giúp tăng tỷ lệ phẫu thuật thành công.

Dưới đây là những dấu hiệu tưởng chừng bình thường cảnh báo ung thư bàng quang nhưng nhiều người chủ quan bỏ qua.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư bàng quang

Xuất hiện những cơn đau bất thường vùng bụng

Đôi khi những cơn đau vùng bụng dễ khiến bạn nhầm lẫn với các vấn đề về đường tiêu hóa hoặc một số bệnh thông thường khác. Tuy nhiên, cơn đau ở vị trí vùng bụng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư bàng quang cấp tính.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư bàng quang, nhiều người thường bỏ qua - Ảnh 1
Những cơn đau bụng dưới có thể là dấu hiệu ung thư bàng quang - Ảnh: Internet

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện ung thư Dana-Farber (Mỹ), dấu hiệu của ung thư bàng quang có thể là những cơn đau tập trung tại khu vực bụng, hông hoặc vùng chậu. Khi ung thư lan sang xương, các cơn đau sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu bạn nghi ngờ về những cơn đau này thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác nhất.

Xuất hiện máu trong nước tiểu

Xuất hiện máu trong nước tiểu chính là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư bàng quang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan bỏ qua dấu hiệu này vì nhầm tưởng nó là hiện tượng rong kinh. Chính vì vậy, khi gặp hiện tượng đi tiểu ra máu, bạn nên đến bệnh viện ngay để kiểm tra, đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư bàng quang, nhiều người thường bỏ qua - Ảnh 2
Đi tiểu ra máu là dấu hiệu sớm của ung thư bàng quang - Ảnh: Internet

Ăn không ngon miệng

Mất cảm giác ngon miệng, không thèm ăn và sụt cân không rõ nguyên do là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh ung thư và ung thư bàng quang cũng không ngoại lệ.

Theo các bác sĩ, khi khối u trong cơ thể bắt đầu phát triển và lây lan, bạn sẽ cảm thấy người yếu đi, mệt mỏi, chán ăn và sụt cân. Mặc dù là dấu hiệu tưởng chừng bình thường nhưng bạn tuyệt đối không được chủ quan nhé!

Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư bàng quang, nhiều người thường bỏ qua - Ảnh 3
Đừng chủ quan nếu bạn bỗng nhiên gặp tình trạng chán ăn hay sút cân không rõ nguyên nhân nhé! - Ảnh: Internet

Dấu hiệu tương tự nhiễm trùng đường tiết niệu

Một số dấu hiệu thường gặp của nhiễm trùng đường tiết niệu có thể là triệu chứng của bệnh ung thư bàng quang và thường bị chẩn đoán nhầm.

Chính vì vậy, khi gặp những dấu hiệu như buốt, đau rát khi đi tiểu tiện hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường tiểu thì bạn cần hết sức cẩn trọng.

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang bạn cần chú ý để phát hiện bệnh kịp thời.

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