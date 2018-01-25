Đậu bắp có tác dụng gì mà được ví như nhân sâm ngàn năm, ai cũng tiếc vì ko biết sớm hơn

Chuyên gia nói gì 25/01/2018 11:17

Đậu bắp là thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích, thường được dùng để nấu canh chua hoặc nướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nó còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, thậm chí được ví như nhân sâm ngàn năm.

Đậu bắp có giá trị dinh dưỡng rất cao, giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho gan, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch… Theo Đông y, đậu bắp được xem như vị thuốc quý bổ như nhân sâm, có tác dụng bổ thận, ngừa ung thư.

Bên cạnh đó, đậu bắp còn là thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, nấu canh chua, nướng hoặc dùng ăn lẩu…

Đậu bắp có tác dụng gì?

Hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ dạ dày

Quả đậu bắp chứa rất nhiều chất nhờn có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Nhờ đó giúp cải thiện chức năng hoạt động của dạ dày và ruột, quá trình tiêu hóa cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Đậu bắp có tác dụng gì mà được ví như nhân sâm ngàn năm, ai cũng tiếc vì ko biết sớm hơn - Ảnh 1
Đậu bắp mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Giảm mỡ máu

Hàm lượng cellulose hòa tan trong đậu bắp chiếm đến 50% thành phần dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Chất cellulose có chức năng làm giảm cholesterol trong máu nên rất tốt cho người bị bệnh mỡ máu, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Hỗ trợ cung cấp oxy

Chứng thiếu oxy trong máu sẽ dẫn đến tình trạng khó thở, rối loạn hô hấp, về lâu dài sẽ gây ra các vấn đề về tim mạch. Thường xuyên ăn đậu bắp sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, đồng thời cải thiện chứng bệnh thiếu oxy trong máu.

Bảo vệ gan

Đậu bắp chứa hàm lượng lớn polysaccharides – chất này có tác dụng hỗ trợ hoạt động của gan, bảo vệ gan khỏi các độc tố và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến cơ quan nội tạng này.

Đậu bắp có tác dụng gì mà được ví như nhân sâm ngàn năm, ai cũng tiếc vì ko biết sớm hơn - Ảnh 2
Thường xuyên ăn đậu bắp sẽ giúp bảo vệ chức năng gan - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa ung thư ruột kết

Hàm lượng lớn chất xơ hòa tan trong đậu bắp được xem là thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp thông tiện, thải độc và phòng ngừa ung thư ruột kết vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày ngay từ hôm nay nhé!

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Đậu bắp chứa nhiều chất xơ và rất ít calo (trong 100g đậu bắp chỉ chứa khoảng 30 calo) nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm nếu dùng thực phẩm này để giảm cân. Đồng thời, lượng chất xơ có trong đậu bắp sẽ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đào thải lượng chất béo tích tụ trong cơ thể. Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Đậu bắp có tác dụng gì mà được ví như nhân sâm ngàn năm, ai cũng tiếc vì ko biết sớm hơn - Ảnh 3
Đậu bắp rất phù hợp để ăn kiêng và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh thận

Theo các nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người ăn đậu bắp thường xuyên có thể cải thiện chức năng thận. Nếu bạn đang gặp những vấn đề về thận thì nên thường xuyên ăn đậu bắp. Thực phẩm này có tác dụng lợi tiểu, thải độc thận hiệu quả.

Bổ sung canxi

Không chỉ có sữa, hàm lượng canxi trong đậu bắp cũng dồi dào không kém, thậm chí còn dễ hấp thụ hơn. Thường xuyên ăn đậu bắp mỗi ngày sẽ đảm bảo đủ lượng canxi càn thiết cho cơ thể để bảo vệ hệ xương, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà đậu bắp mang lại cho sức khỏe, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn ăn uống cho cả gia đình nhé!

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