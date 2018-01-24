Chị em thi nhau uống mỗi ngày 1 ly trà xanh pha mật ong vì những tác dụng thần kỳ này

Sống khỏe 24/01/2018 17:03

Trà xanh pha mật ong là sự kết hợp hoàn hảo không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện các vấn đề về da, mang lại cho chị em vẻ đẹp tươi trẻ như gái đôi mươi.

Trà xanh pha mật ong là loại thức uống rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng phòng và chữa nhiều loại bệnh. Thường xuyên sử dụng trà xanh pha mật ong sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả, chống lão hóa…

Trà xanh pha mật ong có tác dụng gì?

Đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng và muốn giảm cân nhanh chóng, hãy uống 1 ly trà xanh mật ong mỗi ngày. Những dưỡng chất có trong thức uống này sẽ giúp làm giảm lượng calo dư thừa.

Bên cạnh đó, trà xanh và mật ong còn giúp thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, nhờ đó mà quá trình đốt cháy mỡ thừa tăng khoảng 17%, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và săn chắc.

Chị em thi nhau uống mỗi ngày 1 ly trà xanh pha mật ong vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 1
Trà xanh pha mật ong giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư

Mật ong và trà xanh đều chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thường xuyên sử dụng mật ong pha trà xanh sẽ làm giảm sự gia tăng của các tế bào gây hại, đồng thời ngăn chặn những ảnh hưởng của căn bệnh nguy hiểm này đối với cơ thể.

Chống lão hóa

Trà xanh pha mật ong chứa nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa lão hóa và cải thiện các vấn đề về da hiệu quả. Thường xuyên sử dụng thức uống này sẽ giúp chị em có được làn da đẹp mịn màng không tì vết. Bạn còn có thể dùng bột trà xanh pha mật ong để làm mặt nạ dưỡng da rất hiệu quả.

Chị em thi nhau uống mỗi ngày 1 ly trà xanh pha mật ong vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 2
Thường xuyên dùng thức uống này sẽ giúp làn da bạn trở nên trắng hồng, mịn màng hơn - Ảnh: Internet

Tốt cho não bộ

Những dưỡng chất có trong trà xanh và mật ong sẽ giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn, đồng thời giúp tăng cường trí nhớ hiệu quả.

Uống 1 ly trà xanh pha mật ong mỗi ngày sẽ cải thiện sự tập trung và đẩy nhanh quá trình phản ứng của não bộ.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Hàm lượng catechin trong trà xanh pha mật ong có hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. Bên cạnh đó, chất này còn giúp loại bỏ mảng bám răng và khắc phục các vấn đề về răng miệng do vi khuẩn liên cầu mutans gây ra.

Sự kết hợp giữa trà xanh và mật ong còn giúp làm giảm các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng, nhờ đó mà hơi thở sẽ trở nên thơm tho hơn rất nhiều.

Chị em thi nhau uống mỗi ngày 1 ly trà xanh pha mật ong vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 3
Trà xanh mật ong giúp giảm hôi miệng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm trà xanh mật ong

Nguyên liệu:

- 1 thìa cà phê bột trà xanh

- 150ml nước sôi 80-90 độ

- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh

Hướng dẫn thực hiện:

Chuẩn bị sẵn một ly nước ấm khoảng 80-90 độ C. Sau đó cho 1 thìa cà phê bột trà xanh vào khuấy đều đến khi sủi bọt tăm. Tiếp đến, bạn thêm vào 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất và 1 thìa cà phê nước cốt chanh rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa tan là được.

Chị em thi nhau uống mỗi ngày 1 ly trà xanh pha mật ong vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 4
Cách làm trà xanh mật ong rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Bạn có thể uống nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể đợi trà xanh mật ong nguội bớt rồi cho vào ngăn mát hoặc thêm đá viên vào trước khi dùng.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của trà xanh pha mật ong, hãy uống mỗi ngày 1 ly để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn nhan sắc nhé!

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