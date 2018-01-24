Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe để được như các cầu thủ U23 Việt Nam

Sống khỏe 24/01/2018 14:51

Muốn có được sức khỏe tốt và cơ thể cường tráng như các chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam, bạn đừng nên bỏ qua chế độ dinh dưỡng đặc biệt này.

Để chạy liên tục khắp sân cỏ trong suốt 90 phút, ngoài việc rèn luyện cơ thể các cầu thủ U23 Việt Nam còn phải tuân thủ chế độ ăn uống hết sức đặc biệt.

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe để được như các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 1
Để có được thể lực tốt, các cầu thủ cần có một chế độ ăn uống khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn có một sức khỏe tốt và cơ thể cường tráng như các chàng trai U23 Việt Nam, hãy thử áp dụng chế độ ăn dưới đây.

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe giống như các cầu thủ U23 Việt Nam

Ăn uống theo độ tuổi

Việc xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho các cầu thủ phụ thuộc vào từng cá nhân, thời điểm cụ thể, độ tuổi, trọng lượng cơ thể, vị trí chơi, cường độ luyện tập, thi đấu, thời tiết...

Theo đó, đối với những cầu thủ trên 17 tuổi, năng lượng cần thiết mỗi ngày là 4.000-4.500 kcal. Năng lượng sẽ phân bổ 1.000 kcal cho bữa sáng, 2.000 kcal trong bữa trưa, 1.500kcal với bữa tối.

Tinh bột là quan trọng nhất

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho các cầu thủ (chiếm 60-70%). Do đó, các thực phẩm chứa tinh bột như khoai tây, bánh mì, cơm, mì ống... là món không thể thiếu trong các bữa ăn.

Cung cấp đủ protein

Protein giúp tăng sức mạnh cơ bắp cũng như sự dẻo dai mà tất cả các cầu thủ đều cần để thăng hoa trên sân cỏ. Bạn có thể chế biến các món ăn từ những loại thực phẩm như thịt bò, cá hồi, cá thu để cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể.

Bổ sung nước uống

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe để được như các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 2
Nước rất cần thiết để giúp cơ thể hoạt động bền bỉ - Ảnh: Internet

Giống như các cầu thủ, bạn cũng cần phải cung cấp đầy đủ lượng nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe. Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể dùng nước ép trái cây để vừa giải khát vừa bổ sung nhiều loại vitamin cần thiết khác.

Thực đơn 1 ngày để có sức khỏe như cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam

Buổi sáng:

- Cháo được làm từ yến mạch, 200ml sữa tách kem.

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe để được như các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 3
Cháo yến mạch giúp cung cấp đủ năng lượng cho bạn trong cả buổi sáng làm việc - Ảnh minh họa: Internet

- 2 hoặc 3 miếng bánh mỳ quết phô mai ít béo.

- Uống thêm trà hoặc cà phê.

- Trong thời gian làm việc hoặc học tập, bạn nên thường xuyên uống nước dù không cảm thấy khát.

Buổi trưa:

- Bánh sandwich kẹp thịt heo nạc hoặc thịt gà, cá thu

- 100g hạt ngũ cốc

- 1 dĩa nhỏ salad

- Sữa chua ít béo, ít đường

- Một cốc sữa

Buổi xế:

- Bạn ăn khoảng 2-3 cái bánh quy có ít đường và chất béo

- Uống 1 ly nước ép trái cây

Bữa tối:

- Chế biến các món ăn có thịt gà, cá, khoai tây ăn cùng với cơm.

- 1 đĩa salad lớn

- Sữa chua ít béo, không đường

- Một giờ trước khi đi ngủ, bạn dùng thêm 100g phô mai, sữa chua ít béo, chuối và uống 1 ly nước lọc.

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe để được như các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 4
Với chế độ ăn đặc biệt này, bạn sẽ có được một sức khỏe tốt như các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chế độ ăn này với việc rèn luyện cơ thể thường xuyên, chắc chắn bạn sẽ có được sức khỏe tốt, sung mãn, bền bỉ như các cầu thủ U23 Việt Nam!

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