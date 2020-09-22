Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Hữu Đạo cầm dao truy sát vợ và mẹ vợ khiến cả hai trọng thương.

Hôm nay (22/0), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Đạo (SN 1974, ở Mê Linh) về hành vi truy sát vợ và mẹ vợ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Đạo và chị Phùng Thị B. (SN 1987) kết hôn từ năm 1998 và có một con gái. Do cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, vào tháng 7/2019, chị B. bỏ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1958) sinh sống.

Níu kéo tình cảm không được, Đạo truy sát vợ và mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đạo nhiều lần đến cửa hàng tạp hóa của vợ níu kéo tình cảm nhưng chị B. không đồng ý. Chiều ngày 7/11/2019, Đạo thủ dao trong người rồi đến cửa hàng thuyết phục vợ quay về giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên do chị B. không về nên cả hai lại cãi chửi nhau. Đạo túm tóc kéo vợ về sân nhà mẹ vợ. Thấy vợ chồng con gái xô xát, bà Phương hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ.

Đạo đuổi theo bà Phương, rút dao trong người chém liên tiếp 5 nhát vào người mẹ vợ làm nạn nhân ngã gục. Sau đó, Đạo dùng dao đâm 2 nhát vào bên hông và vùng cổ của chị B.

Lúc này, một người hàng xóm chạy qua can ngăn thì Đạo mới chịu dừng tay, vứt dao bỏ chạy. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Cơ quan điều tra xác định bà Phương tổn hại 15% sức khỏe, còn chị B. bị tổn hại 56% sức khỏe.

Sau khi gây án, Đạo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 15/11 thì ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho mẹ con chị B. 50 triệu đồng. Hai nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý Đạo theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạo 15 năm tù vì tội Giết người.

Cay cú vì bị 'đá', gã trai rủ đám bạn bắt người yêu cũ vào khách sạn hành hạ Níu kéo tình cảm bất thành, gã đàn ông bắt giữ người yêu cũ đưa vào khách sạn hành hạ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/niu-keo-tinh-cam-khong-duoc-chong-rut-dao-truy-sat-vo-va-me-vo-380850.html