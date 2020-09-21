Cay cú vì bị 'đá', gã trai rủ đám bạn bắt người yêu cũ vào khách sạn hành hạ

Xã hội 21/09/2020 14:09

Níu kéo tình cảm bất thành, gã đàn ông bắt giữ người yêu cũ đưa vào khách sạn hành hạ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Các nghi can gồm: Nguyễn Duy Hoàng (SN 1980, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (SN 1984, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Đức Tuất (SN 1982, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đinh Trọng Huỳnh (SN 1989, trú tại phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Theo thông tin đăng trên Công Lý, Hoàng và chị L. (28 tuổi, quận Đống Đa) có quan hệ tình cảm. Một thời gian sau, chị L. đề nghị chia tay nhưng Hoàng không đồng ý. 

Ngày 8/8/2020, chị L. đang ăn sáng cùng bạn tại quán ăn trên đường Xã Đàn thì Hoàng đến bắt giữ đưa lên ô tô. Hoàng gọi điện thoại cho Huy và Tuất báo chuyện bắt giữ người yêu cũ. Cả 3 đối tượng đánh đập chị L. rồi đưa nạn nhân đến một khách sạn trên phố Dương Khuê (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để hành hạ.

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Nguyễn Duy Hoàng rủ đám bạn bắt giữ người yêu cũ đưa vào khách sạn hành hạ - Ảnh: Công Lý

Chiều 9/8, Hoàng thả chị L. ở ngã tư Láng - Cầu Giấy rồi bỏ đi. Sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Phương Liên trình báo sự việc. Cơ quan công an lập tức triệu tập Đỗ Đức Tuất. 

Ngày 10/8, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập Nguyễn Quang Huy. Trong khi kiểm tra chiếc túi Huy mang theo, công an phát hiện có 4 túi nilon chứa ma túy. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an quận Đống Đa phát hiện và thu giữ khối lượng lớn ma túy. 

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Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án - Ảnh: Công Lý

Đến ngày 16/8, cơ quan công an bắt quả tang nhóm Đinh Trọng Huỳnh và Nguyễn Duy Hoàng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một chung cư mini ở ngõ 612 La Thành (phường Giảng Võ, quận Ba Đình). 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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