Mâu thuẫn trong bữa cơm, con trai dùng búa đinh đánh cha tử vong tại chỗ

Xã hội 19/09/2020 18:27

Cãi vã trong bữa cơm tối, Ân Văn Hiền dùng búa đinh đánh cha tử vong, sau đó ra vườn cố thủ khi bị công an vây bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Ân Văn Hiền (SN 1982, ngụ xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi đánh cha tử vong.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 19 giờ 45 ngày 18/9, người dân xóm Bờ Tấc nghe tiếng cãi vã phát ra từ nhà Ân Văn Hiền. Lời qua tiếng lại, Hiền dùng búa đinh đánh cha ruột là ông Ân Văn Bảo (SN 1960) khiến nạn nhân nằm gục tại cửa bếp. 

Khi hàng xóm lực lượng Công an xã đến hiện trường, Ân Văn Hiền đã cầm dao cố thủ tại vườn của gia đình, cách hiện trường gây án khoảng 30 mét.

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Mâu thuẫn gia đình, Ân Văn Hiền dùng búa đinh đánh cha tử vong - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng và đưa về trụ sở UBND xã Bàn Đạt để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra ban đầu xác định, khoảng 19 giờ cùng ngày, hai cha con ông Bảo cùng ngồi ăn tối với nhau tại bếp của gia đình và xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong quá trình xô xát, Hiền đã lấy búa đinh đánh liên tiếp vào đầu cha khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.  

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Từ khóa:   Thái Nguyên giết người con giết cha

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