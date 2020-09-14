Hé lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm bạo hành cha mẹ già ở Lạng Sơn

Xã hội 14/09/2020 20:31

Cơ quan công an đang tạm giữ Mông Văn Dũng để điều tra về hành vi bạo hành cha mẹ già ở Lạng Sơn. Chính quyền địa phương đã hé lộ nhiều thông tin về quá khứ bất hảo của đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ đối tượng Mông Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc) để điều tra về hành vi bạo hành cha mẹ già

Theo kết quả điều tra, mỗi lần uống rượu say, Dũng lại chửi bới, đe dọa và đánh đập bố mẹ già lẫn người thân trong gia đình.

Lần gần nhất là vào tối 5/9, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì Dũng gây sự chửi bới. Người em trai lao vào can ngăn thì bị Dũng cầm ly thủy tinh đập vào đầu. Tiếp đó, Dũng cầm 2 viên gạch để đe dọa người thân. Thấy vậy, mẹ Dũng chạy tới để khuyên bảo thì lập tức bị đối tượng bẻ gãy ngón tay.

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Mông Văn Dũng bạo hành cha mẹ già khiến ai nấy vô cùng bức xúc - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ông Lăng Văn Khá, Chủ tịch UBND xã Thạch Đạn trao đổi với Gia đình & Xã hội, Dũng sinh ra trong gia đình nghèo có đông anh em. Bản thân đối tượng nghiện rượu, hiếm khi nào trong trạng thái tỉnh táo. Dũng có 2 đời vợ, người vợ đầu bị bệnh qua đời, người vợ thứ hai bỏ đi vì không chịu nổi thói vũ phu, rượu chè của chồng.

Cách đây một năm, chính quyền địa phương đã từng vận động, hỗ trợ đưa Dũng đi trung tâm giáo dưỡng và mới về không lâu. Hành vi của Dũng khiến hàng xóm láng giềng vô cùng bức xúc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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