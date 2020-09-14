Cặp đôi học sinh có hành động nhạy cảm trong giờ sinh hoạt chung, cô giáo nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cả hai xanh mặt

Nhìn thấy cặp đôi vô tư ngồi lên đùi nhau trong giờ sinh hoạt, cô giáo nhanh chóng có hành động ngăn cản khiến cả hai sợ tái mặt.

Tình yêu tuổi học trò là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của nhiều người. Tuy nhiên, mọi việc đều phải có chừng mực để không gây ảnh hưởng đến người khác cũng như tương lai của bản thân.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai học sinh vô tư ngồi trên đùi nhau trong giờ sinh hoạt của trường nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Cặp đôi vô tư ngồi trên đùi nhau vào giờ sinh hoạt chung của trường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, không rõ vì nguyên nhân gì mà một nữ sinh ngồi trên đùi bạn nam, vô tư nói chuyện giữa sân trường dù đang trong giờ sinh hoạt tập thể.

Hành động của cả hai khiến những người xung quanh không khỏi ái ngại. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, một nữ giáo viên đã lập tức có màn xử lý cực tinh tế để răn dạy học trò mà không gây ảnh hưởng đến buổi lễ chung.

Theo đó, cô giáo đã đến ngồi sau lưng rồi nhẹ nhàng véo tai nam sinh. Ngay sau đó, bạn nam đã lên tiếng xin lỗi, còn bạn nữ bỏ chạy về chỗ ngồi.

Cô giáo nhắc nhở cặp đôi bằng cách vô cùng tinh tế được dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng không ngừng khen ngợi hành động tinh tế của cô giáo. Cách xử lý này không chỉ giúp 2 bạn học sinh “tỉnh ngộ” kịp thời mà còn đảm bảo giữ trật tự cho buổi lễ chung của trường.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên dành cho các cặp đôi học trò đang yêu nhau nên giữ đúng chuẩn mực, đừng nên có những hành động quá lố nơi công cộng.

Bình Dương: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ phụ hồ tử vong trong tư thế treo cổ, nghi nghĩ quẩn vì làm mất tiền dành dụm Tối 13/9, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó nạn nhân đã có dấu hiệu trầm cảm, ủ rũ một thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-hoc-sinh-co-hanh-dong-nhay-cam-trong-gio-sinh-hoat-chung-co-giao-nhac-nho-nhe-nhang-khien-ca-hai-xanh-mat-380017.html