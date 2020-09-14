Cặp đôi học sinh có hành động nhạy cảm trong giờ sinh hoạt chung, cô giáo nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cả hai xanh mặt

Xã hội 14/09/2020 16:09

Nhìn thấy cặp đôi vô tư ngồi lên đùi nhau trong giờ sinh hoạt, cô giáo nhanh chóng có hành động ngăn cản khiến cả hai sợ tái mặt.

Tình yêu tuổi học trò là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của nhiều người. Tuy nhiên, mọi việc đều phải có chừng mực để không gây ảnh hưởng đến người khác cũng như tương lai của bản thân. 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai học sinh vô tư ngồi trên đùi nhau trong giờ sinh hoạt của trường nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

ngoi tren dui nhau 1
Cặp đôi vô tư ngồi trên đùi nhau vào giờ sinh hoạt chung của trường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, không rõ vì nguyên nhân gì mà một nữ sinh ngồi trên đùi bạn nam, vô tư nói chuyện giữa sân trường dù đang trong giờ sinh hoạt tập thể.

Hành động của cả hai khiến những người xung quanh không khỏi ái ngại. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, một nữ giáo viên đã lập tức có màn xử lý cực tinh tế để răn dạy học trò mà không gây ảnh hưởng đến buổi lễ chung.

Theo đó, cô giáo đã đến ngồi sau lưng rồi nhẹ nhàng véo tai nam sinh. Ngay sau đó, bạn nam đã lên tiếng xin lỗi, còn bạn nữ bỏ chạy về chỗ ngồi.

ngoi tren dui nhau 2
Cô giáo nhắc nhở cặp đôi bằng cách vô cùng tinh tế được dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng không ngừng khen ngợi hành động tinh tế của cô giáo. Cách xử lý này không chỉ giúp 2 bạn học sinh “tỉnh ngộ” kịp thời mà còn đảm bảo giữ trật tự cho buổi lễ chung của trường.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên dành cho các cặp đôi học trò đang yêu nhau nên giữ đúng chuẩn mực, đừng nên có những hành động quá lố nơi công cộng. 

Bình Dương: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ phụ hồ tử vong trong tư thế treo cổ, nghi nghĩ quẩn vì làm mất tiền dành dụm

Bình Dương: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ phụ hồ tử vong trong tư thế treo cổ, nghi nghĩ quẩn vì làm mất tiền dành dụm

Tối 13/9, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó nạn nhân đã có dấu hiệu trầm cảm, ủ rũ một thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội tình yêu tuổi học trò hành động nhạy cảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn