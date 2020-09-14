Bình Dương: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ phụ hồ tử vong trong tư thế treo cổ, nghi nghĩ quẩn vì làm mất tiền dành dụm

Xã hội 14/09/2020 12:01

Tối 13/9, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó nạn nhân đã có dấu hiệu trầm cảm, ủ rũ một thời gian.

Trao đổi với báo chí, Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước đó, vào tối 13/9, tại một căn nhà trên đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong.

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Người dân bàng hoàng khi nghe tin chị T. chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.T (47 tuổi). Theo thông tin trên Công an TP.HCM, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị T. làm nghề phụ hồ, công việc của chồng chị T. gặp nhiều bấp bênh. Thời gian gần đây, chị T. làm mất số tiền 6 triệu đồng gia đình dành dụm từ lâu.

Điều này khiến chị T. xuống tinh thần, buồn bã, có dấu hiệu trầm cảm. Nhiều người cho rằng có thể vì nguyên nhân trên nên nạn nhân đã treo cổ. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng có mặt hiện trường để khám nghiệm tử thi, làm việc với các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong tối cùng ngày, người dân trọ tại khu dân cư Đông An, đường N1, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Vào thời điểm trên, một người trong xóm trọ sang phòng trọ kế bên gọi người em đồng hương là anh T.Đ.T (24 tuổi) sang ăn cơm. Tuy nhiên, người này gọi liên tục nhưng không thấy T. ra mở cửa nên đạp cửa vào trong. Lúc này, anh phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. 

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