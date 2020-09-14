Người thân khóc hết nước mắt cạnh thi thể 5 trẻ chết đuối vì lẻn đi tắm hồ

Xã hội 14/09/2020 10:20

Nhân lúc người lớn không chú ý, nhóm 6 em nhỏ rủ nhau đi tắm ở hồ nước sâu dẫn đến 5 nạn nhân chết đuối thương tâm.

Trao đổi với báo chí, ông Phù Văn Tuấn - bí thư, chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 đứa trẻ chết đuối thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 13/9, nhóm 6 em học sinh gồm các em Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Chanh Tha (9 tuổi), Nèang Na Ry (13 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi) và Nèang Mây (3 tuổi, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đi đến hồ nước có diện tích khoảng 1.000m2 sau lưng nhà trồng dưa lưới ở xã Văn Giáo để tắm.

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Khu vực khiến 5 em nhỏ chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 5 em gồm: Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Trạm y tế xã Văn Giáo để cấp cứu và trình báo lực lượng đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả 5 em đều đã tử vong. Chứng kiến cảnh gia đình khóc ngất bên thi thể các nạn nhân, nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, hồ này có chỗ sâu nhất khoảng 2m, nơi cạn nhất cũng ngập đầu gối. Do các em không biết bơi nên trượt chân đuối nước.

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trong 5 em nhỏ tử vong có 2 em học Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em đang học Trường tiểu học Văn Giáo.

Sau khi hay tin vụ tai nạn đau lòng, các cơ quan chức năng đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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