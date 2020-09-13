Không chỉ ăn mặc hớ hênh, hành động của cô nàng sau khi phát hiện bản thân bị “lộ hàng” càng khiến cộng đồng mạng bức xúc hơn.

Trước nay, chuyện các cô gái ăn mặc hớ hênh thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội. Nhiều ngày qua, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh ghi lại hình ảnh cô gái Trung Quốc ăn mặc phản cảm trên đường. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau mới khiến mọi người bức xúc nhất.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, cô gái trẻ ngồi sau mô tô của bạn trai. Không biết vì vô tình hay cố ý mà chiếc váy của cô nàng bị tốc lên cao để lộ vòng 3. Mặc dù có mặc quần tất bên ngoài nhưng vì quá mỏng và tất màu da nên chiếc quần lót càng lộ rõ hơn.

Cô gái ăn mặc hớ hênh lộ rõ vòng 3 trên đường - Ảnh: Internet

Hình ảnh này khiến người đi đường không khỏi ngượng ngùng. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến mọi người bức xúc nhất. Theo lời kể của chủ nhân bức ảnh, cô gái biết việc chiếc váy bị tốc lên cao, thậm chí còn nhìn ra phía sau vài lần. Tuy nhiên, thay vì mau chóng chỉnh sửa y phục, cô nàng vẫn mặc kệ.

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được cộng đồng mạng bàn tán không ngừng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích cách ăn mặc và hành động của cô gái trẻ này. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng khuyên chị em nên ăn mặc gọn gàng, cẩn thận khi ra đường đặc biệt là những nơi công cộng để tránh bị "ném đá" vì ăn mặc phản cảm.

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