Hải Phòng: Để lại lá thư gửi con trai 2 tuổi, bố bất ngờ nhảy cầu tự tử

Xã hội 13/09/2020 08:58

Trước khi nhảy cầu tự tử, nạn nhân gọi điện cho bạn bè thân thiết thông báo sự việc và để lại một bức thư cho con trai 2 tuổi.

Trao đổi với báo chí, ông Lương Đăng Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) xác nhận cơ quan chức năng địa phương hiện đang huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm tung tích người đàn ông nhảy cầu tự tử tại sông Văn Úc vào trưa 12/9.

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Khu vực người dân phát hiện anh Thiện nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, vào khoảng 10 giờ 55 phút ngày 12/9, người dân địa phương nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đi bộ lên cầu Khuể. Khi đi đến giữa cầu, người này để lại thư và bất ngờ nhảy xuống sông Văn Úc.

Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai ngăn cản kịp. Ngay sau đó mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Trước khi gieo mình xuống sông, nạn nhân có để lại một bức thư cho con trai 2 tuổi. Qua xác minh, chính quyền xã Tân Viên xác nhận nạn nhân là anh Bùi Đình Thiện (sinh năm 1991, trú tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão).

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Bức thư anh Thiện để lại cho con trai 2 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, tại địa phương anh Thiện là lao động tự do, có vợ và con trai 2 tuổi. Gần đây, hai vợ chồng anh ly thân. Người vợ mang con về bên nhà ngoại sống khiến anh Thiện nảy sinh tâm lý buồn chán, tiêu cực.

Trước khi tự tử, nạn nhân có gọi điện thoại cho một số người bạn thân thiết kể về ý định tự tử. Dù bạn bè ra sức can ngăn nhưng vẫn không thành.

Hiện cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích nạn nhân.

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