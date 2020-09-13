Thương tâm: Nam sinh lớp 8 tử vong trong lúc ngủ vì đất đá bất ngờ đổ ập xuống nhà

Xã hội 13/09/2020 13:19

Vụ sạt lở vào rạng sáng nay khiến một nam sinh lớp 8 tử vong trong lúc ngủ. Vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ và anh trai nạn nhân đi chợ nên thoát nạn.

Trao đổi với báo chí, UBND thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết chính quyền địa phương và các đoàn thể vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nam sinh lớp 8 tử vong trong vụ sạt lở đất đá xảy ra vào sáng nay (13/9). Nạn nhân là em N.X.L (14 tuổi, thuê trọ tại tổ 1, thị trấn Việt Quang).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút, em L. đang ngủ trong phòng thì đất đá sau nhà bỗng dưng sạt xuống khiến bức tường đổ vào người nạn nhân. Mặc dù được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 8 tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình gặp nạn có 3 nhân khẩu gồm bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1986) cùng hai con là L. và người anh.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, bà Hường và người con trai lớn đã đi chợ phiên tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang) nên may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để hỗ trợ gia đình người bị nạn di chuyển đồ đạc vật dụng của gia đình đến nơi khác.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, lãnh đạo thị trấn Việt Quang đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng và đại diện huyện Bắc Quang hỗ 5 triệu đồng.

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Từ khóa:   tai nạn đau lòng Hà Giang sạt lở đất

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