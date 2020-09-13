Cô gái xinh đẹp đứng chờ thang máy khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì chiếc váy cắt xẻ táo bạo, đôi gò bồng đảo như chực trào ra ngoài

Xã hội 13/09/2020 10:38

Nhìn thấy cô gái đứng chờ thang máy, ai nấy đều phải ngoái nhìn vì chiếc váy sexy đặc biệt là phần ngực khoét khá sâu.

Những bộ cánh khoét sâu, bó sát sẽ giúp chị em phụ nữ khoe được đường cong cơ thể. Chính vì vậy, những chiếc váy sexy là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của chị em. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá đà những bộ trang phục này, người mặc có thể sẽ bị cộng đồng mạng "ném đá" vì hở hang phản cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ đứng chờ thang máy nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cô gái có vóc dáng cực chuẩn. Tóc dài ngang lưng nhẹ nhàng, thần thái cũng khá sang chảnh. Chiếc váy dài càng khiến cô nàng trở nên mỏng manh, xinh đẹp hơn. Thế nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào vòng 1 của mỹ nhân này. Bởi chiếc váy có đường cắt xẻ vô cùng táo bạo, khiến đôi gò bồng đảo của cô nàng gần như lộ ra ngoài. 

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Cô nàng mặc chiếc váy sexy khiến vòng 1 lộ rõ mồn một - Ảnh: Internet

Dù bị người đi đường dòm ngó khá nhiều nhưng cô gái vẫn tự tin đứng chờ thang máy. Sau khi được chia sẻ, bức ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô gái này rất tự tin với vẻ ngoài của mình nên mới diện bộ trang phục cắt xẻ táo bạo như vậy.

“Đẹp thì có đẹp nhưng mặc như vậy có phần hơi quá đà. Nếu cô gái này mặc thêm áo khoác ngoài thì đâu có phản cảm đến mức này”, K.H góp ý.

“Mình thì thấy chẳng có gì phản cảm cả. Đi tiệc mặc như vậy là đúng rồi. Thời đại nào rồi, mọi người đừng có soi mói rồi lên mạng xã hội phê phán người khác như vậy", một người dùng mạng xã hội lên tiếng bênh vực.

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Từ khóa:   ăn mặc hở hang nóng trên mạng xã hội cô gái sexy

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