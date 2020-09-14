Trong lúc đi tuần, bảo vệ phát hiện một thanh niên tử vong trong khuôn viên bệnh viện với nhiều vết đâm ở bụng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh cùng con dao.

Vào khoảng 5 giờ sáng nay (14/9), trong lúc đi tuần tra, bảo vệ Bệnh viện II Lâm Đồng (nằm trên địa bàn TP. Bảo Lộc) phát hiện một nam thanh niên tử vong trong khuôn viên nên đã trình báo sự việc đến lãnh đạo.

Thanh niên được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thành Thái (25 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bảo Lộc).

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân có 3 vết đâm ở bụng, mất nhiều máu. Bên cạnh đó, tại hiện trường còn có một con dao và 1 bức thư tuyệt mệnh nghi do thanh niên này để lại. Nội dung lá thư viết: “Tôi tự sát, đừng cứu tôi. Má đừng xóa mấy dòng chữ con viết trên tay nha. Đừng vứt đi, hãy đưa tờ giấy này cho má tôi”.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, Thái là người nghiện ma túy và mắc trầm cảm nhiều năm liền. Trước đó, nạn nhân từng 2 lần dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng tự sát. Cả 2 lần nạn nhân đều được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu và được cứu sống.

Hiện tại Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cũng theo nguồn tin trên, gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi, đề nghị được đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

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