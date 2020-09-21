Sau khi cưỡng dâm bé gái 12 tuổi, nam thanh niên đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Nếu bé gái không đồng ý hắn sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 9/1/2003, ngụ thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào tháng 7/2020, Tuấn làm quen với cháu V.T.T. (SN 5/9/2008, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) qua mạng xã hội Facebook. Sau khi nhận lời yêu, bé T. đã gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh nhạy cảm của mình.

Nam thanh niên hiếp dâm, tống tiền bé gái 12 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Tuấn yêu cầu T. đến nhà mình để QHTD nhưng cháu bé từ chối. Tuấn đe dọa sẽ gửi ảnh nhạy cảm của T. cho bạn bè cùng trường khiến bé gái sợ hãi, đồng ý QHTD với Tuấn 3 lần vào các ngày 25/7, 31/7 và 6/8/2020.

Tiếp đó, Tuấn lại đòi cháu T. phải đưa điện thoại cho mình, nếu không sẽ phát tán ảnh và clip nhạy cảm lên mạng.

Bị Tuấn đe dọa, cháu T. đã mượn tiền bạn bè để mua iPhone 6 đưa cho Tuấn. Sau khi nhận được điện thoại, Tuấn lại đòi thêm 3 triệu đồng.

Không còn cách nào khác, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngày 11/8, trong lúc đang nhận tiền của T. tại quán trà chanh trên đường 36 thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tuấn bị Công an xã Kim Long ập vào bắt giữ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-12-tuoi-bi-ban-trai-quen-qua-mxh-hiep-dam-cuong-doat-tai-san-380712.html