Clip nóng lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới đau đớn phát hiện bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

Xã hội 18/09/2020 16:18

Sau khi đoạn clip một người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới đau đớn phát hiện bé L. bị hàng xóm hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang điều tra nghi án bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

Theo đơn tố cáo của bà H.T.M. (SN 1963, trú tại huyện Yên Thành), vào ngày 12/9 vừa qua, dư luận địa phương xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu L. (SN 2008, cháu của bà M.).

Sau khi xem đoạn clip, bà M. gặng hỏi thì bé L. thừa nhận bị ông T. (hàng xóm) dùng bánh kẹo dụ dỗ để quan hệ tình dục.

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Gia đình đau đớn phát hiện bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần quan hệ, ông T. lại quay clip lại, đồng thời đe dọa bé gái 12 tuổi không được kể với ai, nếu không ông ta sẽ cho mọi người biết bé L. ăn trộm tiền và bánh kẹo. Theo lời bé gái, cả hai đã quan hệ khoảng 5 lần. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý sự việc theo quy định pháp luật. 

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