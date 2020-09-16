‘Yêu râu xanh’ U60 dùng dây trói, hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm khiến 1 nạn nhân mang thai

Xã hội 16/09/2020 10:29

Lợi dụng người lớn không có nhà, gã hàng xóm 57 tuổi dùng vũ lực hiếp dâm 2 bé gái.

Vào ngày 15/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Chung (sinh năm 1963, ngụ tại Ba Vì, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng đã hiếp dâm 2 bé gái là N.T.H (sinh năm 2004) và bé N.T.T.L (sinh năm 2008, cả hai đều là người chậm phát triển). Theo đó, vào tháng 4/2019, Chung thường đi chăn bò qua ngang nhà L., H. và nhìn thấy cả hai thường xuyên ở nhà một mình. Lợi dụng điều này, đối tượng Chung đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm với L. và H.

Theo cáo trạng, vào một ngày trong tháng 4/2019, thấy 2 bé đi ngang qua cổng, Chung kéo cả hai vào trong sân, đi vòng ra sau nhà bếp đến khu vực chuồng lợn bỏ hoang. Sau đó, đối tượng dùng dây thừng trói L. lại rồi xâm hại bé H. Sau khi xong, gã tiếp tục ra tay với bé L. Tuy nhiên, vì nạn nhân la hét chống cự nên Chung dừng lại. Gây án xong, đối tượng đe dọa 2 nạn nhân không được kể chuyện này với ai rồi cho L. 20.000 đồng.

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Đối tượng Chung bị tuyên án 16 năm tù vì hiếp dâm 2 bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Cũng lợi dụng việc vắng người, Chung còn xâm hại bé H. 2 lần, bé L. 1 lần và đều đe dọa không được nói lại với người khác. Lần cuối, các nạn nhân nhìn thấy Chung đã sợ hãi, bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn đuổi vào tận nhà H. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vào tháng 6/2019, mẹ của H. nhìn thấy con gái có biểu hiện bất thường nên đi mua que thử thai về kiểm tra. Chị bàng hoàng phát hiện con gái mình mang thai. Khi mẹ gặng hỏi, H. mới kể lại những lần bị Chung xâm hại.

Vì sợ hàng xóm bàn tán, người mẹ không trình báo sự việc đến cơ quan chức năng mà đưa con đi phá thai. Vào tháng 8/2019, H. tình cờ gặp một cán bộ trong Ban Kế hoạch hóa gia đình của thôn và có kể lại sự việc. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến nhà nạn nhân và tìm hiểu sự việc.

Đến ngày 26/8/2019, mẹ bé H. làm đơn tố giác gửi đến chính quyền địa phương. Đến ngày 24/12/2019, Chung bị bắt tạm giam vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong phiên tòa ngày 15/9, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chung mức án 16 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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