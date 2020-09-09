Trong ngày giỗ 49 ngày của mẹ, bé gái đã kể lại việc bị bố hiếp dâm cho dì ruột nghe. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an tố cáo hành vi của gã cha thú tính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra làm rõ nghi án bố hiếp dâm con gái ruột ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng từ tháng 7/2019 đến nay, cháu H. (SN 2005) bị chính bố ruột xâm hại tình dục nhiều lần.

Đến đầu năm 2020, mẹ cháu H. phát hiện mắc ung thư phổi rồi qua đời sau đó không lâu. Hôm 6/9 vừa qua là giỗ 49 ngày của mẹ cháu.

Trưa hôm đó, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc bị bố xâm hại cho dì ruột nghe. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với công an. Lực lượng chức năng triệu tập Cao Văn Tr. (41 tuổi) lên trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, Tr. đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bố hiếp dâm con gái ruột gây dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cháu H. đã nghỉ học từ năm lớp 6. Sau khi nghỉ học cháu ở nhà với bố mẹ chứ không đi đâu. Hiện cháu đang được chăm sóc ở nhà người thân, không có dấu hiệu mang thai.

Cách đây không lâu, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Trần Văn Cường (SN 1977, quê Sóc Trăng, tạm trú huyện Gò Dầu) cũng vì hành vi xâm hại con gái.

Theo điều tra, vào năm 2016, gia đình Cường lên Bình Dương kiếm sống. Do không kiếm được việc làm nên Cường ở lại nhà trọ cùng con gái là bé T. (SN 2005). Trong thời gian này, Cường nhiều lần hiếp dâm con gái, còn đe dọa cô bé không được kể với mẹ, nếu không hắn sẽ giết cả hai mẹ con.

Đến năm 2017, gia đình Cường chuyển đến huyện Gò Dầu, Tây Ninh sinh sống. Lợi dụng lúc vợ đi làm, Cường tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con gái.

Tháng 3/2020, Cường và cháu T. đến làm thuê cho một lò gạch ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, đối tượng tiếp tục xâm hại nạn nhân.

Ngày 31/7 vừa qua, không chịu nổi hành vi thú tính của cha ruột, bé T. đã kể sự việc cho mẹ nghe. Người mẹ lập tức đưa con gái đến công an tố cáo hành vi vô nhân tính của chồng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật.

Gã cha dượng nhiều lần hiếp dâm 2 con riêng của "vợ hờ" khiến 1 bé gái bị thiểu năng trí tuệ mang thai Từ đầu năm 2014 đến tháng 5/2018, gã cha dượng đã nhiều lần dùng bạo lực cưỡng hiếp 2 con riêng của "vợ hờ", khiến 1 bé gái bị thiểu năng trí tuệ mang thai và sinh con.

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