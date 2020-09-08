Vụ ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối: Từng 2 lần sàm sỡ phụ nữ, sống với người tình bằng tiền con gái gửi về

Xã hội 08/09/2020 11:49

Theo lời kể của hàng xóm, gã “yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối là một kẻ không nghề nghiệp, lười lao động, hàng tháng sống cùng người tình bằng tiền con gái gửi về.

Liên quan đến vụ bé gái bị hiếp dâm xảy ra tại xã Kim Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Tùng (sinh năm 1976, trú xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, đối tượng này đã hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối. Nạn nhân được xác định là bé L.T.L (12 tuổi, trú huyện Gia Lâm).

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Chân dung gã 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Đời sống & Pháp luật, đối tượng Tùng đã có vợ và 3 con. Trước khi lấy vợ, Tùng sống cùng bố mẹ tại địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Khi Tùng lấy vợ, bố mẹ cũng qua đời. Trong thời gian chung sống, vì không chịu được sự lười biếng của Tùng, người vợ cùng 2 con gái đã ra nước ngoài lao động còn người con trai thì lập gia đình tại địa phương.

Cũng theo nguồn tin trên, dù Tùng chưa có tiền án tiền sự nhưng đã từng sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi trong xã và một người khác khi đi qua địa bàn. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều bỏ qua, không trình báo công an.

Thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc cho biết Tùng có đưa một người bạn gái về ở cùng trong căn nhà cấp 4 do cha mẹ để lại. Mỗi tháng, con gái ở nước ngoài gửi về cho bố 2 triệu đồng để sinh sống qua ngày. Trong đời sống hàng ngày, Tùng và người yêu cũng có cãi vã nhưng không lớn. Vào thời điểm Tùng bị bắt, người yêu về thăm gia đình nên không có mặt.

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Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 50 phút tối 23/8, bé bé L.T.L đi xe đạp chở bé L.P.M.A (11 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) sang xã Dương Quang (huyện Gia Lâm) chơi.

Khi hai bé quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù (xã Dương Quang) khoảng 300m thì một người đàn ông lạ mặt đi xe máy vượt qua khoảng 50m rồi dừng xe bên lề đường.

Đợi 2 bé đi tới, đối tượng trên bất ngờ lao ra chặn xe và dùng tay kẹp cổ bé L. Thấy bạn bị người lạ khống chế, vén áo lên, bé M.A sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bắt bé L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50m thì bế nạn nhân vào vườn chuối ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, đối tượng lên xe đi về hướng xã Dương Quang.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Lê Xuân Tùng đã sa lưới sau nhiều ngày lẩn trốn.

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