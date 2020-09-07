Liên quan đến vụ việc vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống tại Thái Bình, sau nhiều ngày được cứu chữa, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Nhự, chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết nạn nhân trong vụ vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống - chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã tử vong vào tối 6/9 vừa qua.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 20 giờ ngày 23/8 vừa qua, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) đi uống rượu về thì bị vợ là chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) cằn nhằn. Điều này khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Người vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống đã qua đời sau gần nửa tháng điều trị - Ảnh: Internet

Trong lúc tức giận, Huy tạt xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân. Chị Hương cố lao ra đường cầu cứu. Thấy nạn nhân bị cháy như ngọn đuốc, người dân lao tới dập lửa, đưa đi cấp cứu đồng thời trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Vụ việc trên cũng khiến Huy bị bỏng nhẹ ở tay. Sau đó, đối tượng chủ động ra UBND xã Bình Nguyên để đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh: Internet

Căn cứ vào lời khai và chứng cứ thu thập được, ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Huy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Được biết, Huy làm nghề hàn xì tại nhà, còn chị Hương đi làm ở một công ty may. Vợ chồng chị Hương có với nhau 3 đứa con (bé lớn nhất học lớp 1, bé thứ 2 mới 4 tuổi và bé nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-vo-bi-chong-tam-xang-thieu-song-da-tu-vong-bo-lai-3-con-nho-bo-vo-379238.html