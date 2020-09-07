Xót cảnh bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cả ngày giữa nắng nóng, không mảnh vải che thân

Xã hội 07/09/2020 10:06

Trong lúc lên rẫy, người dân bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, da bỏng cháy vì nằm giữa nắng nóng cả ngày.

Mới đây, một cán bộ UBND xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vẫn đang tìm người thân của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy bắp tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 4/9, một người dân lên rẫy bắp tại khu vực thôn 2A (xã Ea H’leo) thì nghe tiếng trẻ em khóc. Vì tiếng khóc không rõ ràng, được một lúc rồi dừng lại nên người này nghĩ là do mèo kêu, không để ý rồi đi làm.

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Người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên rẫy bắp - Ảnh: Internet

Đến chiều tối cùng ngày, trên đường về thì người này lại nghe tiếng khóc như trẻ em phát ra từ rẫy bắp. Nghi ngờ có người bỏ rơi con trên rẫy, người này ra xem thì tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Lúc này, trên người bé còn nguyên dây rốn, bánh nhau, không mảnh vải che thân.

Ngay sau đó, người dân đã bế bé đến UBND xã để trình báo sự việc. Sau đó, bé được Hội phụ nữ xã Ea H’leo chăm sóc. Vì bé nằm cả ngày dưới trời nắng, không có quần áo che thân nên người bị nắng cháy bỏng một phần cơ thể.

Hiện bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo và chưa có ai tới nhận là người thân của bé. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của em đã ổn định, vết bỏng cũng dần được hồi phục.

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