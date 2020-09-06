Cô gái chỉ mặc bikini đi siêu thị để lộ vòng 1 cả mét nhưng hành động trước tủ kính mới gây bức xúc nhất

Thế giới 06/09/2020 15:12

Không chỉ ăn mặc phản cảm, cô gái còn có nhiều hành động gây “nhức mắt” khi đi mua đồ trong siêu thị. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng đăng ảnh hở hang không kém.

Khi ra ngoài, ai cũng muốn bản thân trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thế nên việc các cô gái diện trang phục quyến rũ khoe body nóng bỏng không còn là chuyện quá xa lạ. Tuy nhiên, không ít người bị dân mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, lố lăng.

Nhiều ngày qua, một cô gái người Đài Loan đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì loạt ảnh trong siêu thị. Trong loạt ảnh được chụp vào đầu tháng 5/2020, cô gái trẻ xuất hiện tại một siêu thị ở thành phố Đài Bắc để mua đồ.

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Cô nàng ăn mặc phản cảm gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cô gái chỉ mặc một bộ bikini màu xanh, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác. Mỗi khi lấy hàng, cô nàng lại cố tình tạo dáng quyến rũ, kéo áo trễ nải khoe vòng 1 cực “khủng”. Bộ trang phục khiến vòng một và vòng ba của cô nàng lộ gần như toàn bộ. Hành động này khiến những người có mặt tại siêu thị ngày hôm đó vô cùng khó chịu. Dù bị mọi người soi mói, cô nàng vẫn thản nhiên chọn đồ, đi lại khắp siêu thị. 

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Hành động uốn éo của cô nàng còn gây bức xúc hơn - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cách ăn mặc của cô nàng phù hợp với việc đi biển hơn là đi siêu thị. 

Không lâu sau đó, cộng đồng mạng đã tìm được danh tính của mỹ nữ trong ảnh. Theo đó, cô gái này tên là Feng Zi hay còn được biết đến với biệt danh Teresa, hiện đang kinh doanh và làm người mẫu. 

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Trên trang cá nhân, mỹ nữ này cũng rất tích cực khoe thân - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, cô gái không ngại ngần đăng những bức ảnh táo bạo chủ yếu để khoe vòng một ngồn ngộn. Hot girl này cũng từng bị bóc phốt nhan sắc ngoài đời khác hẳn trên mạng. Tất cả các bức ảnh của cô nàng đều được chỉnh sửa kỹ càng với mục đích câu view, câu like.

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Từ khóa:   Đài Loan ăn mặc hở hang nóng trên mạng xã hội

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