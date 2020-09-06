Sau khi gửi con cho một người thuê trọ trông dùm, mẹ bàng hoàng phát hiện cơ thể bé chi chít vết thương. Kết quả điều tra cho thấy bé gái bị lạm dụng và bạo hành dã man.

Chỉ vì quá tin tưởng người thuê trọ, bà mẹ nhờ trông hộ con gái 10 tuổi mà không ngờ rằng việc này đã khiến bé gái bị lạm dụng và bạo hành dã man. Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Đài Trung, Đài Loan. Theo đó, một người phụ nữ tên Chen sống tại Đài Trung có một căn hộ cho thuê. Từ tháng 7/2019, cặp vợ chồng anh Ye và cô Lai cùng với người em trai chuyển đến sống. Sau một thời gian qua lại, chị Chen thấy vợ chồng anh Ye khá tốt bụng.

Bé gái bị lạm dụng, châm nhang vào chân - Ảnh: Internet Đến đầu tháng 9/2019, vì bận bịu với công việc không có thời gian nên chị Chen đã gửi con gái 10 tuổi cho người thuê nhà. Đâu ai ngờ rằng trong thời gian này bé gái bị bạo hành dã man. Cặp vợ chồng này thường xuyên túm tóc, đập đầu nạn nhân vào tường đến mức tường thủng một lỗ sâu. Không chỉ vậy, cả hai còn đánh vào chân và bụng cô bé. Thời gian đó, chị Chen nhiều lần thấy con gái có vết bầm tím và chảy máu trên người nhưng chỉ nghĩ con ngã vì nghịch ngợm. Những ngày sau đó, cặp vợ chồng độc ác còn dùng cây nhang châm vào chân, đùi bé gái chỉ vì bé nôn ói khiến nạn nhân bị thâm sẹo nghiêm trọng và đau đớn.

2 vợ chồng Ye đập đầu cô bé 10 tuổi khiến bức tường thủng 1 lỗ - Ảnh: Internet Thậm chí cả hai còn bắt nạn nhân ăn thức ăn của mèo hoặc ăn mù tạt. Hành hạ xong, cặp vợ chồng này còn đe dọa cô bé không được kể với ai nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. Đến cuối tháng 9, nhân lúc không ai để ý, em trai của cặp vợ chồng độc ác đã lạm dụng nạn nhân. Khi vụ việc vỡ lở, bé gái 10 tuổi đang ở trong tình trạng khá nghiêm trọng vì bị bạo hành và lạm dụng. Thời điểm đó, cơ thể nạn nhân chằng chịt vết thương, đặc biệt là những vết sẹo ở đùi do bị châm nhang. Ngoài ra, cô bé cũng bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Biết được sự thật, người mẹ đã rất sốc và hối hận vô cùng. Theo cơ quan chức năng địa phương, vào ngày 7/10/2019, Trung tâm Phòng vệ Gia đình của Cục Các vấn đề xã hội nhận được thông báo về một vụ lạm dụng trẻ em. Sau khi giải cứu, chính quyền địa phương đã đưa bé đi tư vấn tâm lý vì nạn nhân gặp tình trạng căng thẳng tinh thần, thường xuyên la hét. Đến tháng 7 năm nay, tình trạng sức khỏe của bé gái đã dần ổn định, có thể tương tác với các thành viên trong gia đình, bắt đầu đi học lại. Theo nhận xét của các bác sĩ, bé gái hiện đang hồi phục tốt. Về phía những kẻ thủ ác, cả 3 người trong gia đình đều đã bị bắt. Trước đó, vào tháng 10/2019, mỗi người đã phải bồi thường cho chị Chen 60.000 nhân dân tệ (hơn 202 triệu đồng). Hiện tại, gia đình nạn nhân đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án để tố cáo 3 đối tượng. Nếu bị kết án, 3 nghi phạm có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

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