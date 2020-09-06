Cười ngất cảnh ông bố khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi vợ bế con gái về trong ngày khai giảng để ‘đoàn tụ’

Hình ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc ông bố khóc hết nước mắt khi đưa con đi học khiến cộng đồng mạng “cười ngất”. Những bức ảnh này do người mẹ chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ học sinh mà cộng đồng mạng cũng cực kỳ trông đợi ngày khai giảng để "hóng" những câu chuyện, hình ảnh hài hước trong ngày này. Không làm cư dân mạng thất vọng, mới đây, trên các diễn đàn vừa xuất hiện hình ảnh một ông bố khóc hết nước mắt kèm theo câu chuyện hài hước trong ngày đầu đưa con đi học được mọi người chia sẻ không ngừng. Ông bố khóc hết nước mắt trong ngày đầu đưa con đi nhà trẻ - Ảnh: Internet Câu chuyện được một người mẹ trẻ chia sẻ: “Có ai lại yếu đuối như chồng em không cả cả nhà? Sáng nay là lần đầu tiên dẫn con gái đi nhà trẻ, đêm hôm qua em bảo để em dẫn con đi ông ấy cứ tranh bảo ‘em đi chợ đi con cứ để anh’.

Xong đây là cảnh em đi chợ về thấy. Ông khóc theo con con gái từ trường về đến nhà, về nhà soi cam nhìn con gái khóc ở nhà trẻ ông ấy lại khóc tiếp ạ. Em muốn cạn lời phải đến nhà trẻ xin cô giáo cho em bế con về để hai bố con đoàn tụ, mai còn chưa biết như nào đây, ai có cách gì xin chỉ giáo em với”. Hình ảnh hài hước này nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bình luận không ngừng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi gia đình dễ thương, một số cư dân mạng cũng chia sẻ lại những kỷ niệm xúc động trong ngày tựu trường của mình.

Cuối cùng, chị vợ đành phải đón con về để 2 bố con 'đoàn tụ' - Ảnh: Internet “Giống mình năm đầu vào Sài Gòn học, bố dẫn đi. Được 1 tuần lúc bố ra về, nhìn bố rưng rưng nước mắt mà không dám tiễn, vì mình biết bố cũng yếu đuối lắm. Chắc trên đời này chả người đàn ông nào thương mình vô điều kiện ngoài bố cả. Yêu bố”, L.K chia sẻ lại kỷ niệm của mình. “Cho con đi học thì bố mẹ phải xác định tâm lý là con sẽ khóc. Khóc ít hay nhiều thì tuỳ từng bạn. Bố mẹ phải chịu khó kiên trì. Sáng trao con cho cô thì phải dứt khoát đi luôn. Chứ kiểu nửa vời con khóc lâu lắm”, một người dùng mạng xã hội cho lời khuyên.

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