Chân dung gã đàn ông hẹn người yêu lên đồi quan hệ tình cảm rồi đâm nhiều nhát để cướp tiền

Tin nóng 04/09/2020 14:21

Sau khi quan hệ tình cảm, đối tượng Dũng dùng dao đâm người yêu nhiều nhát để cướp tài sản. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Đồ Sơn vừa bắt giữ đối tượng đâm người yêu nhiều nhát để cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là chị T.T.H (sinh năm 1983, trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Theo thông tin trên Tiền Phong, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/9, người dân đi ngang khu vực đồi Độc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn thì phát hiện 1 người phụ nữ hơn 30 tuổi trong tình trạng thương tích nặng, cơ thể có nhiều vết thương.

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Chân dung người đàn ông đâm người yêu để cướp tài sản trả nợ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tra sự việc. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đinh Đình Dũng (sinh năm 1980, trú tại Hải Sơn, Đồ Sơn) là đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày cơ quan công an bắt được Dũng khi đang trên đường lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai có quan hệ tình cảm với chị H. Thời gian gần đây, vì nợ tiền nhiều người nên gã nảy sinh ý định cướp tài sản của người yêu.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Vào khoảng 17 giờ ngày 1/9, Dũng chuẩn bị sẵn một con dao gấp trong người và hẹn gặp chị H. tại khu vực đồi Độc. Tại đây, sau khi quan hệ tình cảm, Dũng dùng dao để đe dọa bạn gái. Thấy nạn nhân chống cự, Dũng đã bóp cổ và dùng dao đâm vào bụng chị H. liên tiếp.

Thấy người tình nằm bất động, Dũng lấy bạt phủ lên người nạn nhân rồi lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 chiếc xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Số tài sản cướp được của chị H., đối tượng đem đi bán rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Thấy vợ nằm trên giường bấm điện thoại, chồng dùng dao chém tới tấp vì nghi ngoại tình

Thấy vợ nằm trên giường bấm điện thoại, chồng dùng dao chém tới tấp vì nghi ngoại tình

Nhìn thấy chị B. nằm trên giường bấm điện thoại, người chồng dùng dao chém vợ tới tấp vì nghi vợ ngoại tình với người đàn ông khác.

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