Thấy vợ nằm trên giường bấm điện thoại, chồng dùng dao chém tới tấp vì nghi ngoại tình

Xã hội 04/09/2020 10:48

Nhìn thấy chị B. nằm trên giường bấm điện thoại, người chồng dùng dao chém vợ tới tấp vì nghi vợ ngoại tình với người đàn ông khác.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Sơn (sinh năm 1973, ngụ ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, Trảng Bom) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, Sơn nghi vợ ngoại tình nên dùng dao chém nạn nhân tới tấp. Nạn nhân là chị L.T.B (sinh năm 1977). 

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Nghi vợ ngoại tình, Sơn dùng dao chém tới tấp - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, thời gian gần đây, Sơn nghi chị B. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Mặc dù người vợ đã khẳng định không hề có chuyện yêu đương trai gái nhưng Sơn vẫn không tin. Điều này khiến cuộc sống gia đình căng thẳng.

Tới tối 29/8, sau khi đi nhậu về, Sơn nhìn thấy chị B. đang nằm trên giường bấm điện thoại di động. Nghĩ rằng vợ nhắn tin ngoại tình với người đàn ông khác, Sơn đi xuống bếp lấy một con dao rồi trở vào phòng ngủ.

Sau đó, gã bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào tay và đầu vợ. Nạn nhân bị thương nặng, hoảng loạn vùng chạy ra ngoài cầu cứu. May mắn hàng xóm phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chị B. được xác định bị 15 vết thương trên cơ thể. 

Gây án xong, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau một ngày, đối tượng đã ra đầu thú.

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