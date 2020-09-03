Xót cảnh bé trai hơn 1 tuổi chết đuối, hàng xóm phải góp tiền lo hậu sự vì gia cảnh khó khăn

Xã hội 03/09/2020 16:27

Trong lúc đang chơi ở căn nhà tạm bợ bên mép sông, bé trai hơn 1 tuổi rơi xuống nước, chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 2/9, bé T.A.K (18 tháng tuổi, ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) ở nhà chơi cùng các anh chị, còn cha mẹ đi làm việc. Không may, bé K. bị lọt qua một lỗ nhỏ bên vách căn nhà lá rơi xuống sông dẫn đến chết đuối thương tâm

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Trong lúc chơi ở căn nhà lá dựng tạm cạnh bờ sông, bé trai chết đuối thương tâm khiến ai nấy đều vô cùng xót xa - Ảnh: Internet

Ngay khi phát hiện bé trai bị đuối nước, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng phải đến tối cùng ngày, mọi người mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường không xa.

Được biết, K. là con út trong gia đình có 4 người con. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân ở trong ngôi nhà lá dựng tạm bên bờ sông để đi làm ruộng thuê.

Vì gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên hàng xóm đã cùng nhau quyên góp giúp mua hòm, dựng rạp… tổ chức tang lễ cho nạn nhân. 

Cách đây không lâu, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi trượt chân lọt xuống cống nước chưa đậy nắp dẫn đến chết đuối. 

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Khu vực bé V. gặp nạn dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều 28/8, bé N.V (7 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 3 bé khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3 chơi.

Sau đó, bé V. đến đoạn cống đang thi công sâu 3-4m, chưa có nắp đậy để rửa chân thì không may trượt chân rơi xuống. Thấy vậy, các bạn đi cùng đã hô hoán, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi được vớt lên, nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc.

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Từ khóa:   Đồng Nai bé trai bị đuối nước tai nạn đau lòng

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