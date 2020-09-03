Ngay khi nhận được tin, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tìm kiếm nạn nhân. Hàng xóm xung quanh cũng vào cuộc giúp đỡ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào tối 29/8, bé Viên Viên (5 tuổi) mất tích bí ẩn trước cửa nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm không thấy, người thân đã trình báo sự việc đến cảnh sát.

Anh Châu cho biết, khi vào phòng, mở chăn ra thì anh phát hiện quần con có vết máu, trên người có nhiều vết thương. Cảm thấy tình hình không ổn, anh đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Khi được đưa vào bệnh viện, Viên Viên bị sốt đến 39,5 độ C, thân dưới có vết rách rõ ràng.

Đến khoảng 18 giờ chiều hôm sau, Viên Viên bất ngờ trở về nhà một mình khiến người nhà vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, sau khi quan sát, anh Châu - bố Viên Viên phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường.

Kết quả thăm khám của Bệnh viện Nhi đồng Cáp Nhĩ Tân cho thấy Viên Viên bị xâm hại tình dục. Theo đó, phần dưới của cô bé bị rách, lưng, hông, chi dưới, mặt và tay đều bị bầm tím.

Nhận được tin, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Theo kết quả điều tra, kẻ xâm hại bé gái chính là một người hàng xóm mà gia đình nạn nhân quen biết.

Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc, một người hàng xóm họ Lưu đến giúp đỡ gia đình anh Châu một số việc rồi ở lại ăn cơm cùng cả gia đình. Khi Lưu nói muốn uống rượu, bố anh Châu mang rượu ra mời khách. Khi gã ra về, gia đình nạn nhân còn gửi một số tiền để bồi dưỡng.

Gã 'yêu râu xanh' họ Lưu hiện đang bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Internet

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vì không thấy bà nên Viên Viên chạy đi tìm. Ai ngờ cô bé gặp tên Lưu và bị lạm dụng tình dục.

Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật. Vì hoàn cảnh gia đình anh Châu khó khăn nên cảnh sát địa phương đã vận động quyên góp để giúp đỡ.

Về phần nghi phạm, gã sống tại Cáp Nhĩ Tân cùng mẹ. Lưu kiếm sống bằng nghề nhặt rác, thích uống rượu. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.