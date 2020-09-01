Cô gái 'quên' mặc nội y vẫn tung tăng ở công viên còn cố tình tạo dáng phản cảm

Tham gia một lễ hội cosplay dành cho các bạn trẻ, cô gái chẳng thèm mặc nội y. Chưa hết, cô nàng còn tạo dáng phản cảm khiến ai thấy cũng nóng mắt.

Theo đó, cô gái trẻ đã tham gia buổi triển lãm về hoạt hình được tổ chức tại Công viên Huabo, tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 5/7 vừa qua. Tuy nhiên, cô nàng đã gây tranh cãi dữ dội vì tạo dáng phản cảm và mắc lỗi về trang phục.

Vào thời điểm trên, cô gái mặc chiếc váy màu tím, đội tóc giả màu xanh tím và mang tất dài qua đầu gối. Tuy nhiên, cô nàng lại không thèm mặc nội y. Không chỉ vậy, cô gái còn cố tình đứng trên sân khấu kéo váy tạo dáng.

Cô gái không mặc nội y, tạo dáng phản cảm ở công viên gây bức xúc - Ảnh: Internet

Chưa hết, trong một số bức ảnh khác, cô nàng còn tự tin tạo dáng dạng chân đầy hớ hênh. Hành động phản cảm này khiến ai nhìn thấy đều lắc đầu ngao ngán. Sau khi được chia sẻ, những bức ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ai nấy đều bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của cô nàng. Bởi hành động này còn ảnh hưởng đến những người tham gia triển lãm. Cư dân mạng chỉ trích cô gái chỉ vì muốn nổi tiếng mà giở đủ chiêu trò phản cảm.

"Thời nay, vì để nổi tiếng mà con người ta bất chấp hết, đáng sợ thật", K.H cảm thán.

"Cái này là muốn gây sự chú ý của mọi người chứ không ai đi dự triển lãm mà ăn mặc quái dị, tạo dáng kỳ cục như vậy. Nổi tiếng đâu không thấy, chỉ thấy tai tiếng thôi", một người dùng mạng xã hội bức xúc.

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