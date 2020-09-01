Vụ tai nạn thương tâm khiến vợ chồng anh Hậu tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ. Thương hoàn cảnh của gia đình, một ngôi chùa cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp để lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cho biết đã phối hợp cùng gia đình đưa thi thể anh Phan Văn Hậu (40 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) và chị Trương Thị Dung (42 tuổi, vợ anh Hậu) từ bệnh viện về nhà ở ấp Mỹ An để lo hậu sự. Hai vợ chồng là nạn nhân trong một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 30/8.

Theo thông ban đầu, vào sáng 30/8, anh Hậu chạy xe máy chở vợ và hai con nhỏ về nhà ngoại. Khi xe chạy đến xã An Lạc Tây của huyện Kế Sách, xe anh Hậu xảy ra va chạm với xe máy của một người đàn ông chạy theo hướng ngược lại.

Cha mẹ gặp tai nạn thương tâm bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ - Ảnh: Zing

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người lớn bị thương nặng, hai con của anh Hậu văng vào lề đường nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, người dân địa phương và cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sáng 31/8, chị Dung tử vong. Đến chiều cùng ngày, anh Hậu cũng qua đời.

Được biết, vợ chồng anh Hậu có 3 con nhỏ (bé trai 14 tuổi, hai bé gái 8 và 5 tuổi). Tại địa phương, gia đình anh Hậu thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khá khó khăn.

Theo thông tin trên Zing, chính quyền địa phương đang xem xét hỗ trợ gia đình anh Hậu. Bên cạnh đó, một ngôi chùa trong xã cùng các nhà hảo tâm tại địa phương cũng đã quyên góp để giúp gia đình lo hậu sự cho 2 vợ chồng xấu số.

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