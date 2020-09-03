Nửa đêm, mẹ ôm con vào thang máy, cởi áo lao ra ngoài và điều bí ẩn chưa ai lý giải được

Người mẹ ôm con, lao ra khỏi thang máy lúc nửa đêm rồi mất tích bí ẩn suốt 12 năm. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích cả hai.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại câu chuyện hai mẹ con mất tích bí ẩn suốt 12 năm được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 20/1/2008 tại huyện Chương Hóa, phía Tây Đài Loan. Vào thời điểm trên, quản lý tòa nhà thấy một người phụ nữ họ Lưu bế con ra ngoài. Được hỏi đi đâu, chị Lưu trả lời đi thăm một người bạn rồi vội vàng dẫn con vào thang máy.

Đến sáng hôm sau, người quản lý nói rằng không nhìn thấy chị Lưu trở ra. Nghi có chuyện chẳng lành nên quản lý tòa nhà đã mở camera giám sát.

Hình ảnh 2 mẹ con chị Lưu trước khi mất tích 12 năm - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong camera, khi vào thang máy, chị Lưu tỏ ra lo lắng, liên tục nhìn xung quanh. Ngay khi cửa thang máy mở ra, người mẹ cởi áo khoác của 2 mẹ con, thậm chí cởi cả đôi giày đang mang. Sau đó, chị ta đã ôm con lao ra khỏi thang máy và biến khỏi màn hình camera.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ chị Lưu ôm con tự tử. Tuy nhiên, khi mọi người bước ra ngoài ban công tầng 11 nơi chị Lưu đi ra thì không phát hiện điều gì bất thường.

Quần áo hai mẹ con bỏ lại trong thang máy - Ảnh: Internet

Sau đó, cảnh sát huy động lực lượng để tìm kiếm những khu vực xung quanh nhưng tất cả đều vô vọng. Được biết, trước khi mất tích bí ẩn, chị Lưu và chồng đã ly thân được một năm. Hai vợ chồng có 4 đứa con, tất cả đều do chị nuôi dưỡng. Người chồng chu cấp tiền cho 5 mẹ con sinh sống, tuy nhiên vì ông ta lâm vào cảnh nợ nần nên cuộc sống mẹ con chị Lưu gặp nhiều khó khăn. Trước khi rời khỏi nhà, chị Lưu nói với con gái lớn rằng chị đến nhà bạn chơi vài ngày. Sau ngày hôm đó, không ai liên lạc được với 2 mẹ con.

Năm 2013, cảnh sát tiếp tục huy động lực lượng đến tòa nhà này tìm kiếm thêm nhiều lần nữa nhưng không có kết quả. Sau 12 năm, câu chuyện này tiếp tục gây bão khắp các trang mạng xã hội, khiến mọi người vô cùng tò mò.

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