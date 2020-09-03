Nửa đêm, mẹ ôm con vào thang máy, cởi áo lao ra ngoài và điều bí ẩn chưa ai lý giải được

Thế giới 03/09/2020 10:25

Người mẹ ôm con, lao ra khỏi thang máy lúc nửa đêm rồi mất tích bí ẩn suốt 12 năm. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích cả hai.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại câu chuyện hai mẹ con mất tích bí ẩn suốt 12 năm được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 20/1/2008 tại huyện Chương Hóa, phía Tây Đài Loan. Vào thời điểm trên, quản lý tòa nhà thấy một người phụ nữ họ Lưu bế con ra ngoài. Được hỏi đi đâu, chị Lưu trả lời đi thăm một người bạn rồi vội vàng dẫn con vào thang máy.

Đến sáng hôm sau, người quản lý nói rằng không nhìn thấy chị Lưu trở ra. Nghi có chuyện chẳng lành nên quản lý tòa nhà đã mở camera giám sát.

mat tich bi an 1
Hình ảnh 2 mẹ con chị Lưu trước khi mất tích 12 năm - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong camera, khi vào thang máy, chị Lưu tỏ ra lo lắng, liên tục nhìn xung quanh. Ngay khi cửa thang máy mở ra, người mẹ cởi áo khoác của 2 mẹ con, thậm chí cởi cả đôi giày đang mang. Sau đó, chị ta đã ôm con lao ra khỏi thang máy và biến khỏi màn hình camera.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ chị Lưu ôm con tự tử. Tuy nhiên, khi mọi người bước ra ngoài ban công tầng 11 nơi chị Lưu đi ra thì không phát hiện điều gì bất thường.

mat tich bi an 2
Quần áo hai mẹ con bỏ lại trong thang máy - Ảnh: Internet

Sau đó, cảnh sát huy động lực lượng để tìm kiếm những khu vực xung quanh nhưng tất cả đều vô vọng. Được biết, trước khi mất tích bí ẩn, chị Lưu và chồng đã ly thân được một năm. Hai vợ chồng có 4 đứa con, tất cả đều do chị nuôi dưỡng. Người chồng chu cấp tiền cho 5 mẹ con sinh sống, tuy nhiên vì ông ta lâm vào cảnh nợ nần nên cuộc sống mẹ con chị Lưu gặp nhiều khó khăn. Trước khi rời khỏi nhà, chị Lưu nói với con gái lớn rằng chị đến nhà bạn chơi vài ngày. Sau ngày hôm đó, không ai liên lạc được với 2 mẹ con.

Năm 2013, cảnh sát tiếp tục huy động lực lượng đến tòa nhà này tìm kiếm thêm nhiều lần nữa nhưng không có kết quả. Sau 12 năm, câu chuyện này tiếp tục gây bão khắp các trang mạng xã hội, khiến mọi người vô cùng tò mò.

Cô gái 'quên' mặc nội y vẫn tung tăng ở công viên còn cố tình tạo dáng phản cảm

Cô gái 'quên' mặc nội y vẫn tung tăng ở công viên còn cố tình tạo dáng phản cảm

Tham gia một lễ hội cosplay dành cho các bạn trẻ, cô gái chẳng thèm mặc nội y. Chưa hết, cô nàng còn tạo dáng phản cảm khiến ai thấy cũng nóng mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan 2 mẹ con mất tích chuyện hy hữu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích