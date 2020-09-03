Bố ném con trai 2 tuổi từ trên cao xuống ghế dẫn đến tử vong, hành động của người mẹ đứng kế bên còn gây bức xúc hơn

Thế giới 03/09/2020 12:04

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người bố ném con xuống ghế khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Được biết, nguyên nhân do người chồng nhậu say, mâu thuẫn với vợ.

Lâu nay, bạo lực gia đình luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, bị cộng đồng lên án gay gắt. Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bố ném con xuống ghế khiến đứa trẻ mới hơn 2 tuổi tử vong khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

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Người bố ném con xuống ghế gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, người đàn ông Trung Quốc mặc áo thun trắng hai lần bế bổng một bé trai lên rồi ném xuống ghế.

Được biết, người đàn ông trong clip họ Lưu, là bố ruột của nạn nhân. Gia đình này mới chuyển đến căn nhà trên được 2 tháng. Theo lời kể của hàng xóm thì hai vợ chồng này thường xuyên xảy ra xích mích. Người vợ khoảng 40 tuổi, chân bị tật không tiện đi lại.

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Sau vụ việc, bé trai đã tử vong - Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 19/8, sau khi uống rượu say về, người chồng xảy ra mâu thuẫn với vợ vì vấn đề nuôi con. Trong lúc nóng giận, gã nhấc bổng con trai mới 2 tuổi rưỡi lên rồi ném mạnh xuống ghế. Trong khi đó, người vợ đứng kế bên và quay clip lại.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, đến khoảng 21 giờ ngày 20/8 nạn nhân tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và bắt giữ đối tượng họ Lưu. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình được điều tra, làm rõ.

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