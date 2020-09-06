Mới đây, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh vừa giải cứu một bé gái bị cha ruột bạo hành dẫn đến gãy xương tay. Cơ quan chức năng còn thu được một khẩu súng có đạn đã lên nòng.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an thị xã Từ Sơn vừa phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công bé gái bị cha ruột bạo hành nhiều ngày dẫn đến thương tích, gãy xương. Theo thông tin trên Tiền phong, vào khoảng 8 giờ ngày 5/9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà L.T.H (78 tuổi, ngụ khu phố Tân Lập, phường Bình Đảng) về việc bà nghe tiếng cháu nội - bé Đặng N.A (6 tuổi) gào thét, cầu cứu trong nhà Đặng Trung Kiên (47 tuổi, con trai bà H.). Bà H. có gọi cửa nhưng con trai không mở.

Bé gái bị cha ruột bạo hành được cơ quan công an giải cứu - Ảnh: Internet Ngay sau khi nhận được tin, Công an thị xã Từ Sơn cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Khi lực lượng công an đến nơi, Kiên vẫn kiên quyết giữ con gái trong nhà, khóa chặt các lớp cửa. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột kích vào nhà Kiên. Bên trong nhà, người tình của Kiên là L.T.N (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang giữ bé N.A trên giường. Sau đó công an đã khống chế người phụ nữ này, giải cứu nạn nhân, đưa vào viện cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin trên, trong quá trình khám xét nhà Kiên, cơ quan chức năng giữ khoảng 7,7 gam ma túy và nhiều tang vật liên quan đến việc bé gái bị bạo hành. Ngoài ra, trong khi truy bắt đối tượng, công an còn thu được 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên trong đó có 1 viên đã lên nòng, 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 con dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007 gam ma túy tổng hợp. Hiện bé gái đang được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Internet Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, các bác sĩ kết luận cơ thể bé N.A có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng, cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập con gái nhiều ngày. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Cười ngất cảnh ông bố khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi vợ bế con gái về trong ngày khai giảng để ‘đoàn tụ’ Hình ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc ông bố khóc hết nước mắt khi đưa con đi học khiến cộng đồng mạng “cười ngất”. Những bức ảnh này do người mẹ chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

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