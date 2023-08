Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an thị xã Từ Sơn vừa phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công bé gái bị cha ruột bạo hành nhiều ngày dẫn đến thương tích, gãy xương.

Theo thông tin trên Tiền phong, vào khoảng 8 giờ ngày 5/9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà L.T.H (78 tuổi, ngụ khu phố Tân Lập, phường Bình Đảng) về việc bà nghe tiếng cháu nội - bé Đặng N.A (6 tuổi) gào thét, cầu cứu trong nhà Đặng Trung Kiên (47 tuổi, con trai bà H.). Bà H. có gọi cửa nhưng con trai không mở.