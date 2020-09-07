Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nghi án cụ bà bị bạo hành bởi con gái ruột, thậm chí còn bị đổ rác lên đầu.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin về clip một cụ bà bị bạo hành đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên Người lao động, công an xác định sự việc xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nạn nhân là bà Trần Thị Đ.

Vào sáng 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành cụ bà. Trong clip, người phụ nữ trung niên không ngừng chửi bới cụ bà bằng những lời lẽ nặng nề. Chưa hết, người này còn lấy chổi, tay đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân.

Nghi án cụ bà bị bạo hành, đổ chất thải lên đầu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Bức xúc hơn, chị ta còn xúc rác đổ lên đầu, xé áo cụ bà. Dù bị bạo hành dã man, cụ Đ. chỉ ngồi im trên giường chịu trận.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Những hành vi bạo hành của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng này.

Cũng theo nguồn tin trên, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết người phụ nữ đánh cụ bà có khả năng là con gái cụ. Hiện cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh thời điểm xảy ra vụ việc.

Được biết, cụ bà bị bạo hành, đánh đập trong clip đã mất cách đây mấy ngày.

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