Mẹ xinh như hot girl ở Đà Lạt dùng chân tắm cho con gây tranh cãi, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngỡ ngàng

Xã hội 08/09/2020 10:26

Đoạn clip ghi lại cảnh mẹ tắm con bằng chân khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại khiến mọi người ngậm ngùi.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh mẹ đơn thân tắm con bằng chân được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh trong clip cho thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai đang tắm cho con. Tuy nhiên, thay vì dùng tay như những người mẹ khác, cô gái này lại dùng chân để vệ sinh cho đứa trẻ. 

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Hình ảnh mẹ tắm con bằng chân gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Ban đầu, ai nấy đều cảm thấy bức xúc trước hành động của người mẹ này. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cảm thấy tò mò, muốn biết nguyên nhân thật sự khiến người mẹ này có hành động trên.

Sau đó không lâu, cư dân mạng đã tìm ra được thông tin của cô gái trong clip. Theo đó, người mẹ này là Tường Vy (sinh năm 1995, quê Đà Lạt). Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình mỏng manh và làn da trắng ngần. Năm 8 tuổi, Tường Vy trải qua cơn sốt với những biểu hiện hết sức bình thường. Tuy nhiên, sau đó 1 tháng, tay của cô không còn cử động được.

Khi gia đình đưa Tường Vy đi khám, các bác sĩ cho biết cô bé không thể cử động tay do bị ảnh hưởng của trận sốt. Năm 12 tuổi, dù đã được các bác sĩ nước ngoài phẫu thuật nhưng tình hình chẳng mấy khả quan. Kể từ đó, phần cánh tay và bàn tay của Tường Vy bị co rút dần. Hiện tại, các ngón tay của cô đã mất khả năng cầm nắm, lực của phần cánh tay cũng yếu hơn so với người bình thường rất nhiều.

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Sau cơn sốt năm 8 tuổi, tay của Tường Vy dần bị co rút lại - Ảnh: Internet

Vì khuyết điểm ngoại hình, Tường Vy dần trở nên tự ti. Tuy nhiên, để cuộc sống bình thường như bao người khác, cô cũng bắt đầu học cách sử dụng đôi chân. 

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Hiện Tường Vy đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai 21 tháng tuổi - Ảnh: Internet

Điều khiến mọi người cảm phục nhất là, Tường Vy hiện đang là mẹ đơn thân của một bé trai 21 tháng tuổi. Được biết, vào thời điểm sinh con, vì Tường Vy phải làm mọi thứ bằng chân nên vết thương khó lành hơn so với mọi người. May mắn nhờ có gia đình giúp đỡ nên cuộc sống của Tường Vy cũng đỡ khó khăn hơn. Hiện tại, cuộc sống của 2 mẹ con đã dần ổn định. Cư dân mạng hy vọng hai mẹ con sẽ có tương lai tươi sáng hơn.

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