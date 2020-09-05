Đào Thị Gái đã cùng em trai Đào Văn Bé ngược đãi, bắt 5 đứa con nhỏ đi ăn xin. Hai con lớn của Gái cũng bị cậu ruột hiếp dâm nhiều lần, một cháu còn mang thai và sinh con.

Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giạm 4 tháng đối với: Đào Văn Bé (24 tuổi) về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Ngược đãi hoặc hành hạ cháu"; Đào Thị Gái (38 tuổi) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình".

Theo thông tin trên Người Lao Động, Đào Thị Gái có 2 con gái lớn với người chồng đầu tiên. Ly hôn xong, Gái lấy người khác sinh lần lượt 5 đứa con.

Sau khi chồng mất, Gái gửi con về quê Đồng Nai một thời gian rồi bắt các con bỏ học, đưa đến huyện Xuyên Mộc sống trong nhà trọ. Gái đã cùng em trai là Đào Văn Bé hành hạ, bắt 5 đứa trẻ (từ 2 đến 10 tuổi) hành nghề ăn xin.

Đào Văn Bé dùng vợt muỗi chế thành cây chích điện để ngược đãi các cháu khi chúng không chịu đi xin tiền. Toàn bộ sự việc Gái đều biết và đồng tình.

Đào Thị Gái và Đào Văn Bé thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh: Người Lao Động

Chưa dừng lại ở đó, Bé còn xâm hại tình dục cháu D.T.H. (13 tuổi, con của Gái và người chồng đầu) khiến cháu 2 lần mang thai. Lần đầu khi cháu sinh con, Gái cũng bế đứa bé đi hành nghề ăn xin. Sau đó đứa trẻ bị bệnh và qua đời. Hiện cháu H. đang mang thai với cậu ruột đứa con thứ 2. Ngoài ra, chị gái 19 tuổi của cháu H. cũng bị cậu ruột hiếp dâm trong thời gian sống cùng nhà trọ.

Sau thời gian sống chung bị mẹ và cậu hành hạ, các cháu bé con của Gái đã tìm cách trốn về nhà bà nội, sau đó tố cáo sự việc với công an.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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