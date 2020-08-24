Vĩnh Phúc: Bắt giữ 4 đối tượng chuốc say, hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi

Xã hội 24/08/2020 10:16

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng trên địa bàn vì hành vi hiếp dâm tập thể một thiếu nữ sinh năm 2005.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Hà Đại Giang (SN 2003, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Hải Dương (SN 2003) và Đinh Xuân Đại (SN 2006, cùng trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch); Nguyễn Quốc Duy (SN 2003, trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch) về hành vi hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi trên địa bàn. 

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Thiếu nữ 15 tuổi bị 4 đối tượng chuốc say rồi hiếp dâm tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra, Hà Đại Giang và em H. (SN 07/9/2005, trú tại thôn Sen Hồ, xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch) quen nhau qua mạng xã hội. 

Tối 4/8, Giang nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H. nên rủ cô bé đi chơi. Đối tượng còn rủ Dương, Đại, Duy cùng tham gia.

Dương mượn phòng trọ của dì ruột tại đường Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố Minh Quyết, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên để làm nơi hành sự.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/8, Giang và Dương tới phòng trọ này chờ đợi. Khoảng 30 phút sau thì Đại và Duy cũng có mặt. Tại đây, 4 đối tượng lập kế hoạch chuốc say H. để quan hệ tình dục.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Duy và Dương đến chỗ làm của H. để đưa H. và cháu L. (SN 2005, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương) về phòng trọ. Tại đây cả nhóm cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt.

Tuy nhiên L. không đồng ý uống bia mà gọi người đến đón về. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, thấy H. đã ngà ngà say, cả 4 đối tượng đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần mặc nạn nhân van xin, chống cự. 

Sau đó, H. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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