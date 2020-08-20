Sau khi xem phim đồi trụy, nam thanh niên nảy sinh dục vọng và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm.

Hôm nay (20/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Châu Minh Cường (SN 2001, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là cháu M. (SN 2012).

Theo cáo trạng, trưa ngày 4/5/2019, sau khi xem phim đồi trụy ở nhà, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên tìm đến nhà bé M. hàng xóm.

Thấy bé gái đang nằm xem tivi một mình, Cường lấy điện thoại mở phim đồi trụy cho cháu bé rồi thực hiện hành vi đồi bại. Chú của nạn nhân phát hiện sự việc liền hô hoán và báo công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Cường hiếp dâm bé gái.

Tuyên y án 14 năm tù đối với bị cáo Châu Minh Cường - Ảnh: Công an TP.HCM

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có tiền sử chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nhẹ, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại. Dù vậy, bị cáo vẫn không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX còn nhận định, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên tương xứng với hành vi của bị cáo. Do dó, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên y án 14 năm tù đối với Châu Minh Cường.

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