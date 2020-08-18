Thấy chị T. đang xem tivi một mình, Đại dụ dỗ hiếp dâm người phụ nữ tâm thần khiến ai nấy phẫn nộ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Trọng Đại (SN 1984, trú tại thôn 3, xã Đạ Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người phụ nữ tâm thần.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Trọng Đại thường xuyên qua khu vực thôn 11, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong để chơi và uống rượu với anh B.M.

Thấy chị T. (SN 1987, người dân tộc H'Mông) bị bệnh tâm thần thường sang nhà anh B.M. xem tivi, Đại nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/5/2020, sau khi uống rượu, Đại sang nhà anh M. ngồi chơi. Thấy chị T. đang ngồi xem tivi một mình, Đại dụ dỗ nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại.

Đúng lúc này, một người hàng xóm phát hiện sự việc nên hô hoán, bắt giữ Đại giao cho công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cũng xảy ra trường hợp người phụ nữ khuyết tật bị hiếp dâm khiến ai nấy phẫn nộ.

Theo điều tra, sáng 17/7, Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) sau khi uống rượu đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin 50 tuổi trên địa bàn. Nhớ từng gặp người này vài lần nên biết nạn nhân bị câm điếc.

Lý Văn Nhớ hiếp dâm người phụ nữ ăn xin khoảng 50 tuổi trên địa bàn - Ảnh: Công an nhân dân

Nhớ đi đến căn chòi nơi người phụ nữ câm điếc nằm ngủ trong khu dân cư ở huyện Châu Thành. Hắn ta khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Người phụ nữ câm điếc chống cự quyết liệt nên bị Nhớ đánh đập. Nạn nhân hoảng sợ, vùng chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an. Còn Nhớ hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường điều tra, xác định Nhớ là nghi phạm nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhớ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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