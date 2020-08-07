Sau khi chở người phụ nữ đi xem đất, Vinh đưa nạn nhân vào rừng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thế Vinh (SN 1986, trú huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người phụ nữ trên địa bàn.

Vinh đưa người phụ nữ đi xem đất rồi chở vào rừng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, Trần Thế Vinh và chị L. (SN 1992, trú huyện Xuyên Mộc) quen biết nhau từ trước. Mới đây Vinh chở chị L. đi xem một lô đất để mua.

Sau khi xem đất xong, Vinh chở người phụ nữ đến khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu khống chế, dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau đó, chị L. đã tố cáo hành vi của Vinh tới cơ quan công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cũng xảy ra trường hợp gã đàn ông hiếp dâm người phụ nữ gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng 17/7, sau khi uống rượu, Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin 50 tuổi trên địa bàn. Nhớ từng gặp người này vài lần nên biết nạn nhân bị câm điếc.

Nhớ đi đến căn chòi nơi người phụ nữ câm điếc nằm ngủ trong khu dân cư ở huyện Châu Thành. Hắn ta khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Người phụ nữ câm điếc chống cự quyết liệt nên bị Nhớ đánh đập. Nạn nhân hoảng sợ, vùng chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an. Còn Nhớ hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường điều tra, xác định Nhớ là nghi phạm nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

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