Tây Ninh: Lợi dụng vợ đi làm vắng nhà, chồng hiếp dâm con gái suốt 4 năm

Xã hội 07/08/2020 15:07

Từ năm 2016 đến giữa năm 2020, lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, Trần Văn Cường nhiều lần hiếp dâm con gái ruột.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Cường (SN 1977, quê Sóc Trăng, tạm trú huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào năm 2016, gia đình Cường lên Bình Dương kiếm sống. Do không kiếm được việc làm nên Cường ở lại nhà trọ cùng con gái là bé T. (SN 2005). Trong thời gian này, Cường nhiều lần hiếp dâm con gái, còn đe dọa cô bé không được kể với mẹ, nếu không hắn sẽ giết cả hai mẹ con.

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Trần Văn Cường hiếp dâm con gái ruột suốt 4 năm qua - Ảnh: Công Lý

Đến năm 2017, gia đình Cường chuyển đến huyện Gò Dầu, Tây Ninh sinh sống. Lợi dụng lúc vợ đi làm, Cường tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con gái.

Tháng 3/2020, Cường và cháu T. đến làm thuê cho một lò gạch ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, đối tượng tiếp tục xâm hại nạn nhân.

Ngày 31/7 vừa qua, không chịu nổi hành vi thú tính của cha ruột, bé T. đã kể sự việc cho mẹ nghe. Người mẹ lập tức đưa con gái đến công an tố cáo hành vi vô nhân tính của chồng. 

Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật.

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