Đang ngủ cùng với 2 con tại nhà riêng, chị M. (ngụ Điện Biên) bị 2 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang tạm giữ hai đối tượng Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998), cùng trú tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông để điều tra về hành vi hiếp dâm tập thể một phụ nữ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 13/8, chị L.T.M. (SN 1997) đang ngủ cùng 2 con tại nhà riêng thì bị 2 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hai nghi phạm Hờ A Chầu và Hờ A Lái - Ảnh: VOV

Sau đó, chị M. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Công an xã Phì Nhừ khẩn trương điều tra sự việc, triệu tập Hờ A Chầu và Hờ A Lái lên làm việc.

Bước đầu, Chầu và Lái đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp cô gái 19 tuổi bị 3 đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản gây xôn xao.

Khoảng 8 giờ ngày 17/7, chị Q. (19 tuổi, sống một mình tại xã Tam Nghĩa) phát hiện có 3 đối tượng đang trộm cắp tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. tri hô thì bị một tên áp sát, bịt miệng.

Lúc này chị Q. hoảng loạn vùng vẫy rồi chạy vào phòng khóa cửa lại nhưng bị 2 tên phá cửa xông vào phòng dùng dao uy hiếp, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này, tên còn lại đứng ngoài canh cổng. Gây án xong, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera tại khu vực để truy tìm 3 đối tượng nói trên.

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