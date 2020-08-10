Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản khi dừng xe mặc áo mưa.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản. Nạn nhân là chị H. (hơn 30 tuổi, ngụ TP. HCM). Theo trình báo của chị H., vào ngày 5/8, chị dừng xe máy trên đường Hương lộ 80B, quận 12 (TP.HCM) để mặc áo mưa thì bất ngờ có một người đàn ông đi bộ đến dùng dao khống chế rồi lấy xe máy của chị.

Cơ quan chức năng đang điều tra nghi án người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản khi dừng xe mặc áo mưa - Ảnh minh họa: Internet Đối tượng chở nạn nhân đến khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Tại đây, gã dùng dao khống chế, hiếp dâm chị H. Sau đó, người đàn ông trói tay chị rồi lấy tiền, điện thoại di động, lên xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Nhận được trình báo của chị H., cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Cách đây không lâu, tại Trà Vinh cũng vừa xảy ra vụ việc nữ chủ quán bị cướp tài sản, khống chế định hiếp dâm. Cụ thể, vào ngày 15/7, đối tượng Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) chạy xe máy từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé vào quán nước ven đường. Lúc này, vì thấy quán vắng người nên gã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ, Vinh hỏi nữ chủ quán (27 tuổi) đi nhờ nhà vệ sinh. Thấy quán vắng người nên Vinh cướp tài sản nạn nhân - Ảnh: Internet Sau đó, Vinh giả vờ bảo ống nước nhà vệ sinh bị hỏng nên gọi nữ chủ quán ra phía sau kiểm tra. Tưởng thật, chủ quán đi ra phía sau thì bị đối tượng này dùng dao khống chế, cướp 250.000 đồng. Lấy tiền xong, Vinh dùng vũ lực định hiếp dâm chủ quán. Nạn nhân tri hô, người thân nghe tiếng nên chạy đến giải cứu. Thấy vậy gã chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát. Nữ chủ quán sau đó tới công an trình báo. Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ Vinh khi đang lẩn trốn tại đây.

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