Trước đó, vụ việc này đã khiến dân tình hết sức phẫn nộ bởi những tên cướp ra tay quá tàn độc. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân cầu cứu nhưng nhiều người qua đường không dám giúp đỡ vì sợ vạ lây. Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Nhung (sinh năm 1976, ngụ Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) đã lái xe ô tô đưa nạn nhân đi cấp cứu khiến nhiều người cảm phục.

Mới đây, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh nhân N.V.Q (36 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh yên Bái) - tài xế bị cướp đâm 6 nhát đã qua cơn nguy kịch, đang dùng thuốc trợ tim liều cao.

Lúc đầu, chị cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng sau đó chị nghe một người đàn ông nói về việc tài xế bị cướp đâm sắp chết nên đã đến nơi xảy ra vụ việc.

Theo chia sẻ của chị Nhung, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19/7, chị đang trên đường đi làm về, ngồi quán trà đá cùng với bạn bè thì nghe tin có người bị cướp nhưng không ai đưa đi cấp cứu.

Hành động của chị Nhung khiến nhiều người cảm phục - Ảnh: Internet

Theo lời chị Nhung, khi đến nơi chị thấy tài xế nằm ven đường, chảy nhiều máu nên hỏi chuyện. Khi biết nạn nhân phải vất vả nuôi vợ, hai con và bố mẹ già, chị đã không ngần ngại đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Chưa hết, chị còn ủng hộ 5 triệu đồng và một vài người khác ủng hộ nạn nhân thêm 1-2 triệu đồng. Được biết, đây là lần thứ 2 chị Nhung ra tay cứu người bị nạn trên đường. Mặc dù nhiều người khuyên can, sợ chị bị vạ lây nhưng người phụ nữ can đảm này vẫn nhất quyết phải cứu người.

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Nhung cũng gặp không ít rắc rối. “Không hiểu từ đâu có người nói tôi lợi dụng người hoạn nạn để trục lợi, kêu gọi ủng hộ để kiếm tiền. Thậm chí có người còn gọi điện, nhắn tin cho tôi nói rằng: 'Tự dưng đưa người không quen biết đến bệnh viện thế không sợ liên luỵ làm phúc phải tội à?' hay 'Đưa người gặp nạn đi viện thế có kiếm được không?'.

Tôi rất buồn và bức xúc trước những thông tin tàn nhẫn, sai sự thật. Tôi khẳng định chưa kêu gọi hay lấy của ai một xu nào, tiền biếu nhà anh ấy là tiền của tôi”, chị Nhung kể trên Gia đình & Xã hội.

Hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định - Ảnh: Internet

Chị cũng chia sẻ kế hoạch tặng cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để tiếp tục chữa trị. Bên cạnh đó, chị Nhung mong sẽ có nhiều người trực tiếp đến thăm để giúp đỡ gia đình anh Q. vượt qua khó khăn.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 2 giờ sáng 19/7, anh Q. nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê Đuống, xã Yên Viên, anh bị cướp chặn xe dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, bọn chúng lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau khi bị đâm, anh Q. cố gắng lấy điện thoại gọi cầu cứu. Ban đầu, người dân xung quanh không dám đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng sau đó, chị Nhung đã đưa anh đi cấp cứu.

Được biết, tại địa phương nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh chạy xe ôm công nghệ, là trụ cột chính trong gia đình. Vợ anh làm nương rẫy, có 2 người con đang đi học.