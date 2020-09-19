Vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại ở Tây Ninh: Mẹ bắt quả tang gã trai 1 đời vợ dưới gầm giường con gái

Xã hội 19/09/2020 19:13

Phát hiện bé gái 12 tuổi bị xâm hại, gia đình đã trình báo công an tố cáo hành vi của Dương Quốc Lợi. Được biết Lợi đã có một đời vợ và một con gái.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Quốc Lợi (SN 1990, ngụ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra về tội hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Trước đó vào ngày 14/9, Lợi đến cơ quan công an đầu thú hành vi quan hệ tình dục với cháu T. (SN 2008, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào tháng 7/2020, Lợi và bé T. quen nhau qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm nam nữ. Khoảng 20 giờ ngày 11/9, T. nhắn tin rủ Lợi qua nhà chơi. Khi đến nơi, Lợi lẻn lên phòng cháu T. rồi chui xuống gầm giường nằm chờ.

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Nghi can Dương Quốc Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, khi người lớn đã đi ngủ, Lợi lên giường nằm cùng T. và 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái. Sau đó nam thanh niên tiếp tục xuống gầm giường nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, mẹ ruột bé T. lên phòng con gái phát hiện Lợi nằm dưới gầm giường nên hô hoán. Nhân lúc mọi người sơ hở, Lợi đã bỏ chạy và leo rào trốn thoát.

Gia đình cháu T. đã làm đơn trình báo vụ việc bé gái 12 tuổi bị xâm hại đến cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Lợi đến công an đầu thú. Được biết, Lợi đã có một đời vợ và 1 con gái. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Clip nóng lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới đau đớn phát hiện bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

Clip nóng lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới đau đớn phát hiện bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

Sau khi đoạn clip một người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới đau đớn phát hiện bé L. bị hàng xóm hiếp dâm.

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