Đồng Nai: Bắt gã đàn ông 53 tuổi dâm ô con gái của người tình

Xã hội 19/09/2020 10:21

Lợi dụng bà T. đi vắng, Út đã có hành vi dâm ô con gái của người tinh khi cháu bé đang ngủ khiến cháu sợ hãi.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Út (53 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi dâm ô con gái của người tình.

Theo điều tra ban đầu, Út và bà T. (53 tuổi) chung sống như vợ chồng ở nhà trọ tại khu phố 3, phường An Bình, TP. Biên Hòa. Cháu K. (SN 2004, con riêng của bà T.) cùng ở chung.

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Trần Văn Út nhiều lần dâm ô con gái của người tình - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Từ cuối năm 2019 đến nay, lợi dụng những lúc bà T. đi vắng, Út đã nhiều lần sàm sỡ cháu K. khi cháu đang ngủ khiến cô bé sợ hãi nhưng không dám kể với mẹ, chỉ biết tìm cách lảng tránh khi ông này đến gần.

Thời gian gần đây, Út tiếp tục có những hành vi thú tính với cháu K. khiến cháu không thể chịu đựng và đã kể cho mẹ nghe. Người mẹ đã tố cáo tội ác của Út lên công an phường. Vụ Dâm ô người dưới 16 tuổi đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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